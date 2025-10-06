achtergrond

"En zo zit het." Telegraaflezer kan niet tegen KEIHARDE WAARHEID van NIBUD over AOW

Is wel zo

Reactie die je wist dat zou komen in de T. (hieronder), over het afscheidsinterview in de T. met Arjen Vliegenthart (daaronder), die stopt als baas van het NIBUD. Dat is de club die verstand heeft van hoeveel geld de mensen maandelijks overhouden en dus weet dat het in Nederland met de meeste ouderen financieel "best wel goed" gaat (hier topic uit augustus 2025). En daarom zegt Arjen Vliegenthart dat de AOW niet mee had hoeven stijgen met het minimumloon, terwijl dat toch is gebeurd. Dat is trouwens allemaal de schuld van de Eerste Kamer, die kapot moet (hier topic uit juni 2023). Maar goed. Uiteraard staat er vandaag meteen een brief in de krant van een oudere die niet snapt het probleem nou juist is dat ALLE ouderen profiteren van deze maatregelen, in plaats van alleen de arme ouderen die het geld echt nodig hebben. Wij zijn het dus volledig eens met Arjen Vlienthart, die alle gelijk van de wereld heeft (hier topic uit januari 2022).

NEE NEE NEE

Wat Vliegenthart zegt

En zo zit het.

Tags: telegraaf, nibud, aow
@Ronaldo | 06-10-25 | 17:00 | 163 reacties

