Hee kijk daar heb je Samantha, moeder van Fluffer (groep 3A) en Storm-Bikkel (5B) op de plee van de Peereboom-Vollerschool te Amsterdam-Noord, nadat DE TELEGRAAF een strijker in de vuurkorf heeft gegooid over een piepklein drankje in de aula. "Praat mee: Moet alcohol voor ouders op de kerstborrel van school verboden worden?" Nou nee redactie VROUW, want anders gaan we gewoon helemaal niet naar die halftamme kerstborrel, en ouders zijn oud en wijs genoeg om zich niet helemaal vol te joekelen met houterige chardonnay terwijl Fluffer en Storm-Bikkel zich in het lokaal volproppen met magnetronpannenkoeken, en ouders die dat wel doen kiezen er zelf voor om de rest van het jaar bemompeld te worden in het psstpsst-circuit. Goh laten we iemand van het Trimbos Instituut vragen hoe hij erover denkt, jaaaaaa laten we dat doen, reuze benieuwd. Luister VROUW, we slepen ons naar die kerstborrel voor de glühwein van de bibliothecaresse, om te kijken of het klopt dat de conciërge trucjes kan met z'n sleutels, om de stugge directrice een Tripel Karmelietje te voeren, om de JBL te kapen met Christmas in the Heart van Bob Dylan, om te kijken of er nog iets te halen valt aan schoolpleinroddels en hoe het eigenlijk zit met al die vrijgezelle vaders en moeders. Het is een kerstBORREL, niet ADO Den Haag-uit.