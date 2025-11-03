achtergrond

Telegraaf komt uw drankje afpakken

Is dit onze krant nog wel?

Geen idee wat dit nou weer is, een 'lifestylredeacteur' van de Telegraaf. En de lifestyle in kwestie, die erkennen we ook niet, want die is namelijk 'minder drinken'. Het staat er echt, in de Telegraaf, de T. voor intimi, waartoe we ons na het lezen van het artikel Aan deze signalen kun je zien dat je te veel drinkt - en dat zijn geen rode wangen of rode neus. Echt hoor. De eindredacteur aan de Basisweg die de zin "Elke avond twee wijntjes drinken, dat noemt Takkenberg ’echt wel een probleem’" heeft laten staan moet sowieso head first uit het raam gekieperd, maar dat die Takkenberg vervolgens onweersproken het volgende mag zeggen is echt ongehoord. "We zouden, zoals de WHO voorstelt, de beschikbaarheid van alcohol moeten beperken door middel van prijsregulatie, verminderen of verbieden van alcoholreclame en verminderen van beschikbaarheid (uit de supermarkt)." Prijsregulatie, verminderen of verbieden van alcoholreclame, bier weg uit de supermarkt, je zou haast denken dat de Telegraaf Media Groep is overgenomen door het moederbedrijf van NRC Handelsblad OH NEE WACHT DAT IS OOK ZO.

En dan even inhoudelijk. Ten eerste: blijf van onze borrel af. Ten tweede: ook. Ten derde: er stond een keer iets wat niet helemaal klopt in een artikel over onderzoek over hoe ongezond drank is, dus het is helemaal niet ongezond. Ten vierde: blijf van onze borrel af. En van onze krant.

Ho wacht dit was vijf dagen geleden

Lezers gelukkig niet onder de indruk

Tags: telegraaf, zuipen, betutteling
@Ronaldo | 03-11-25 | 20:00 | 203 reacties

