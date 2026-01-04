De mega stroomstoring in het zuidwesten van Berlijn die tienduizenden huishoudens en bedrijven in het donker heeft gezet, was geen storing, ook geen test, maar wellicht een instructie. Want een moedwillige brandaanslag. Met een "Bekennerschreiben" heeft sabotageclub "Vulkangruppe" de aanslag opgeëist. De echtheid van deze bekentenis wordt nog onderzocht, maar volgens een terrorisme-expert is het "plausibel". Er zijn vijf hoogspanningskabels van 10 cm dik OPGEBLAZEN. Sinds vanochtend 0900 uur hebben 7000 huishouden weer stroom. Zo'n 38.000 huishoudens zouden volgens de laatste berichten tot donderdagmiddag (!) moeten wachten tot er weer prik is. Tot dan doet niets het, en zitten de oosterbuurbejaarden bibberend op 10-hoog vast in de duisternis en kou met een lauw blik bonensoep. Hiero het actuele BLOG ZUM BLACKOUT bij de Berliner Morgenpost. In 2021 en in 2024 was de Vulkangruppe ook al verantwoordelijk voor een grote stroomstoringen bij de Tesla-fabriek. Misschien ook eens in Nederlandje een crisisberaadje bij de AIVD houden, over welke XR-malloten er binnenkort getapt en afgeluisterd moeten worden.

NB: U doet er goed aan een houtkachel en een gasbarbecue te regelen (zit niet in het noodpakket).