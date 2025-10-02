Heftige beelden. Steekpartij bij Engelse synagoge, 'één dode'
Dit gaat helemaal mis
Bizarre beelden uit Noord-Engeland, meer specifiek Greater Manchester, meer specifiek Crumpsall. Bij de Heaton Park Hebrew Congregation synagoge is om half tien vanmorgen een man neergestoken. Ook zou een auto geprobeerd hebben op mensen in te rijden. Voor zover nu duidelijk is de man die stak dezelfde man die de auto bestuurde. Het is momenteel Jom Kipoer, een belangrijk Joods feest, ook wel Grote Verzoendag. Beelden na de breek; nsfw, heftig spul.
Instant update Vier gewonden, meldt de lokale politie. De overleden persoon zou mogelijk de dader zijn. Neergeschoten door een agent.
Nogmaals: dit is NSFW
