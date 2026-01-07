En dan nu goed nieuws voor de bibberende oosterburen in het zuidwesten van Berlijn. Om 11:00 uhr hebben ze weer stroom. Afgelopen weekend werden 10 vuistdikke hoogspanningskabels door een brandaanslag verwoest waardoor 45.000 huishoudens in het donker/kou kwamen te zitten. Aanslag werd opgeëist door de extreemlinkse Vulkangruppe. (Maar er blijken nu meerdere Vulkangruppen te zijn en DE RUSSEN hebben er mogelijk ook iets mee van doen - heel vaag.) Aanvankelijk werd gedacht dat donderdagmiddag alle problemen voorbij zouden zijn. Maar dat is dus een dagje eerder. Nu maar hopen dat die honderden warmtepompen die een paar dagen stil hebben gestaan in de vrieskou NIET ONTPLOFFEN.

Foto boven: Noodstroomvoorziening bij een Edeka supermarkt. Omdat Duitsland zo'n beetje alle aggregaten aan Kiev heeft gegeven, mocht Nederlandje het weer oplossen. Bredenoord bedankt.