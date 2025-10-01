NIET ONS BIER! Het Oktoberfest in München is tot zeker 17:00 uur stilgelegd wegens een dreiging met explosieven. Er is nogal wat aan de hand: bij een grote politieactie in de stad viel een dode en bij die actie waren ook explosies te horen, mogelijk door boobytraps. Bij de dode man is een brief aangetroffen met betrekking tot het Oktoberfest. Het zou gaan om 'extreem gevaar'. Ook brandden er her en der wat wagens uit. De politie onderzoekt een band met Antifa (*), zo meldt Bild. Op de website Indymedia verscheen een bericht 'Antifa bekent aanval' met de tekst: "In de vroege ochtenduren hebben we verschillende luxe auto's in brand gestoken in het noorden van München en huisbezoeken afgelegd. Bovendien liep de ochtendwandeling van een fascist niet bepaald goed af." Het is weer ongezellig.

Update 11:50 - Politie doorzoekt een appartement ten zuiden van München

Update 12:20 - De politie roept alle medewerkers van Oktoberfest op het festivalterrein te verlaten en naar speciaal aangewezen locaties te gaan, wegens een "ongespecificeerde dreiging van explosies".