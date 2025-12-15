achtergrond

Voltreffer. Bier op bakkes Mart Hoogkamer

Met haast militaire precisie

Het is eindelijk gelukt. Mart Hoogkamer (geen hoogvlieger) kreeg het op zijn amusant vadsige heupjes en liet zich als een ware Beyonce hoog door de Ziggo Dome vliegen. Rare lui die kunstenaars, maar goed, daar zijn het kunstenaars voor. In een gezonde samenleving krijgt zo iemand natuurlijk vroeg of laat een sloot bier naar zijn kanis en na alles wat we met z'n allen hebben meegemaakt doet het ons goed te kunnen concluderen dat dit nog steeds een gezonde samenleving is. Mooi! De enige manier om Mart in zo'n situatie zo ver te krijgen door te zingen is hem vastbinden, dus goed dat-ie daar zelf in voorziet. Afijn, zin in Bacardi Lemon nu.

Geen gezeik dit blijft een banger

Tags: mart hoogkamer, ziggo dome, bier
@Schots, scheef | 15-12-25 | 10:30 | 113 reacties

