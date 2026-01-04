Tijs van den Brink perst en perst, afgelopen woensdag. De druk is groot: nog even en de dag is voorbij en 2025 zit er dan ook op. Tom Poes, verzin een list, mompelt hij om vervolgens de Drie-eenheid aan te roepen: Jezus Christus, Frits Bolkestein en Henri Bontenbal (geen grap).

Het is twee maanden na de verkiezingen maar de nieuwbakken CDA’er zit er qua Kamervragen stellen nog niet lekker in. Met zijn eerste setje ooit op woensdag 19 november over die 49 sterfgevallen dankzij schimmige medicijnensite Funcaps, is hij aanvankelijk tevreden. Liep ook lekker op Twitter. Totdat iemand in de fractie hem erop wijst dat PvdAGroenLinkser Julian Bushoff dezelfde vragen al een dag éérder heeft gesteld!

Bushoff, die naam kent hij nog wel. God, wat had hij hard gelachen toen die snotneus een paar jaar terug in de fout ging met zijn Kamervragen. En nu wordt hij uitgerekend door die blaag afgetroefd.

Nee, dit was niet de schriftelijke entree die Van den Brink zich had voorgesteld. Het volgende samen met een andere nieuwkomer onder begeleiding van Derk Boswijk ingeleverde velletje over trollenlegers, was ook mwah. Vervolgens samen met D66’er Heera Dijk – wat een leuke vrouw om te zien, valt hem op – Kamervragen indienen was ook nieuw. We gaan in de toekomst nog veel meer met ze samenwerken dus doe maar, had Henri tegen hem gezegd. En zo geschiedde. Maar wat heeft Tijssie daar zélf aan? Zichtbaarheid is alles voor een politicus, weet hij. Anders is het al snel van Zeg maar adieu met je handje.