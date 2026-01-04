Bassiehof – De drugsdonuts van Tijs van den Brink
Laatste Kamervraag van 2025
Tijs van den Brink perst en perst, afgelopen woensdag. De druk is groot: nog even en de dag is voorbij en 2025 zit er dan ook op. Tom Poes, verzin een list, mompelt hij om vervolgens de Drie-eenheid aan te roepen: Jezus Christus, Frits Bolkestein en Henri Bontenbal (geen grap).
Het is twee maanden na de verkiezingen maar de nieuwbakken CDA’er zit er qua Kamervragen stellen nog niet lekker in. Met zijn eerste setje ooit op woensdag 19 november over die 49 sterfgevallen dankzij schimmige medicijnensite Funcaps, is hij aanvankelijk tevreden. Liep ook lekker op Twitter. Totdat iemand in de fractie hem erop wijst dat PvdAGroenLinkser Julian Bushoff dezelfde vragen al een dag éérder heeft gesteld!
Bushoff, die naam kent hij nog wel. God, wat had hij hard gelachen toen die snotneus een paar jaar terug in de fout ging met zijn Kamervragen. En nu wordt hij uitgerekend door die blaag afgetroefd.
Nee, dit was niet de schriftelijke entree die Van den Brink zich had voorgesteld. Het volgende samen met een andere nieuwkomer onder begeleiding van Derk Boswijk ingeleverde velletje over trollenlegers, was ook mwah. Vervolgens samen met D66’er Heera Dijk – wat een leuke vrouw om te zien, valt hem op – Kamervragen indienen was ook nieuw. We gaan in de toekomst nog veel meer met ze samenwerken dus doe maar, had Henri tegen hem gezegd. En zo geschiedde. Maar wat heeft Tijssie daar zélf aan? Zichtbaarheid is alles voor een politicus, weet hij. Anders is het al snel van Zeg maar adieu met je handje.
En daarom zit hij hier nu op woensdag 31 december op de pot te prakkiseren. De eersten zullen de laatsten zijn, mompelt hij Mattheüs 20:16 indachtig. Hij, Tijs van den Brink, móet en zál de laatste Kamervraag van het jaar stellen. Het is alleen nog wachten op een epifaan moment.
Geritsel klinkt in de stapel oude Telegrafen naast het fonteintje. Sinds de drukke campagne is het in huize Van den Brink nog steeds een beetje een zooitje. Wanneer de berg papier omvalt en de hele toiletvloer bezaaid is met couranten, springt de kop hem gelijk in het oog: “Coffeeshops maken volop reclame voor ’space donuts’ ondanks streng verbod: ’Online kan blijkbaar alles’”.
DRUGSDONUTS!
Wat is er aan de hand? Driftig begint hij te lezen. Een CDA-stadsdeelraadslid in de deftige Amsterdamse wijk Zuid had op Instagram een advertentie voor de ’space donuts’ van een coffeeshop in de Jordaan gezien, schoot in christelijke moraalkramp en het college daarom opgeroepen om te handhaven.
Lekker, die ene zoete geestverruimende kruimel was alles wat hij nodig had! En zo stelde de voormalig journalist Tijs van den Brink deze week de laatste Kamervragen van het jaar over een twee maanden oud (!) krantenberichtje (hij was toen nog niet eens Kamerlid) in de Amsterdam-sectie van de Telegraaf.
Op de valreep van het oude jaar Kamervragen gesteld over online reclame voor softdrugs: het mag niet, maar schijnt volop te gebeuren: https://t.co/D4XUluZUfT pic.twitter.com/qmpKuL1Dra— Tijs van den Brink (@TijsvandenBrink) December 31, 2025
Dat belooft nog wat te worden in 2026. Gelukkig Nieuwjaar.
