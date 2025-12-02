achtergrond

VANMIDDAG. Het Masterplan Buma

De revolutie start hier

Puntje van het pluche mensen. Het masterplan Buma. Waar over een paar decennia onze kleinkindertjes tijdens een overhoring over bevraagd worden, in een rijtje met het Vijfjarenplan, het Marshallplan, het Schlieffenplan en het Bumaplan. Al die Oekraïners fluks in niet-bestaande huizen gepropt en die griezelige mevrouw Nanninga blijkt helemaal niet zo eng, maar gewoon een prima politica. Alle stekende Syriërs tegengehouden aan de poort & verkrachtende Nigerianen terug naar Afrika, TIEN nieuwe steden + tig nieuwe woontorens, waaronder een heel mooie flat in de ArenA op de plek waar vroeger de vakken 125 t/m 129 zaten - heb je tijdens het schijten prachtig uitzicht op het veld. Hagelslag weer te betalen, meer cash voor lagere inkomens zonder dat het ten koste gaat van de midden- en hogere inkomens, leraren erbij, druk op de zorg weg, polarisatie afgeschaft, GTA6 komt uit op de aangekondigde datum, Nederland wereldkampioen voetbal, oorlog tussen Rusland en de Oekjes opgelost, stikstofprobleem behoort tot de geschiedenis, klimaatprobleem opgelost door het maken van TIEN NIEUWE IJSBERGEN, enz. Allemaal in gang gezet met het Masterplan Buma, en u hoort het vanmiddag voor het eerst. 13.00 uur ontvangt hij Jetten & Bontenbal, in de middag presenteren ze het CDA66-akkoord. Nu al teringspannend.

Tags: buma, sybrand buma, d66, cda
@Mosterd | 02-12-25 | 08:30 | 162 reacties

