Het moment die we wisten dat zou komen is HIER. De week begon enigszins hoopvol met een tussenrapportage van Team Henri en Rob, maar informateur Buma zegt nu GEEN ENKELE STEUN te vinden bij de partijen voor zowel een minderheid- als meerderheidskabinet. Er is sprake van een IMPASSE. De kogel komt niet door de kerk. De blokkades blijven blokkeren. Iedereen blijft pal voor zijn schaduw staan. Er komt geen water bij de wijn. De agenda is NEGATIEF. De oude koeien blijven in de sloot. Het heerlijk avondje zal niet komen. De geit wordt niet gemolken. Niemand wil met niemand en Buma heeft nog maar TOT MAANDAG. Morgen komen D66, CDA, GroenLinks-PvdA, VVD en JA21 bij de informateur voor een poging eruit te komen. Wij maken ons vast klaar voor nieuwe verkiezingen. Of Johan Remkes.