LIVE - Informateur Buma presenteert TUSSENRAPPORT D66 en CDA
Het MASTERPLAN dus
Het moment is daar, we gaan luisteren naar wat de positieve krachten van D66 en het CDA de afgelopen weken hebben uitgetekend. Een tussenrapport in de tussenronde van de formatie, want helemaal rond zijn ze nog niet. Misschien is dit ook wel het moment waarop we erachter gaan komen wat nu precies het nut van die tussenronde is als nog niet alle partijen om tafel zitten, maar laten we niet teveel hopen. Toch, als we de informateur moeten geloven verloopt alles op rolletjes. Grote sprongen. Inhoud. Het kan wèl. Fatsoen. Straatje derbai. Waikje derbai. 10 nieuwe tussenrapporten. Dat lezen we als het goed is in Buma's eindrapport, want wat er in deze staat is niet zo heel bijzonder. Eerst lekte al uit dat Jetten en Bontenbal Zomergasten van de buis halen, daarna kwam de rest: Rekeningrijden, spreidingswet blijft, minder minder minder hypotheekrenteaftrek en asielaanvragen buiten Europa. De Bumeister overhandigt zometeen de voorlopige bevindingen aan Kamervoorzitter Thom van Campen. We zijn: matig benieuwd.
Update - Jesse Klaver (GL-GL) ziet 'aanknopingspunten voor inhoudelijke onderhandelingen over een meerderheidskabinet'. Dilan Yesilgöz wil nog steeds wat met migratie en een centrumrechts kabinet.
Update - Morgen Waanzinnige Woensdag met Buma en de rest.
