achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

FORMATIE. Na impasse die geen impasse was, maar patstelling, gaan gesprekken gewoon verder

Impasse, die eigenlijk meer een patstelling was, blijkt in feite toch een impasse maar dan juist geen impasse

De sufste formatie ooit gaat weer een nieuwe suffe fase in. Nadat Sybrand Buma afgelopen vrijdag sprak met D66, CDA, VVD, JA21 en GroenLinks-PvdA, gaat hij vandaag juist spreken met D66, CDA, VVD, JA21 en GroenLinks-PvdA. Maar! Ze gaan niet meer met zijn vijven tegelijk praten. JA21 en GroenLinks-PvdA mogen alleen apart komen, terwijl D66, CDA en VVD met zijn drieën gaan zitten omdat, zoals iedereen die de verkiezingsuitslag heeft gezien snapt, die drie partijen vrijwel zeker in een nieuwe regering komen. En dat, terwijl we vorige week nog in een patstelling zaten, wat volgens Ron Fresen iets totaal anders is dan een impasse, want uit een patstelling kun je nog wel komen, maar uit een impasse niet of zoiets. Sowieso, dat oud-politici tegenwoordig worden ingezet als politiek duider is al erg, maar waarom je in vredesnaam een oud-politiek duider als politiek duider gebruikt is ons een raadsel, zeker als het iemand is als Ron Fresen, die ook toen hij nog actief politiek duider was al een hele slechte politiek duider was, en nu dus dingen zegt als 'het is meer een patstelling dan een impasse'. Maar goed. Er is dus helemaal geen patstelling, er is ook geen impasse, ze gaan gewoon verder onderhandelen met de VVD.
UPDATE 12:14 - Klaver chagrijnig

BREEEEEEK

Dit gewauwel, dat is dus waarom de NPO nodig hebben (Eva, 4 december)

Dan is het dus: geen impasse (en ook geen patstelling)

Tags: formatie, impasse, patstelling
@Ronaldo | 08-12-25 | 09:30 | 175 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.