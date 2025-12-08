De sufste formatie ooit gaat weer een nieuwe suffe fase in. Nadat Sybrand Buma afgelopen vrijdag sprak met D66, CDA, VVD, JA21 en GroenLinks-PvdA, gaat hij vandaag juist spreken met D66, CDA, VVD, JA21 en GroenLinks-PvdA. Maar! Ze gaan niet meer met zijn vijven tegelijk praten. JA21 en GroenLinks-PvdA mogen alleen apart komen, terwijl D66, CDA en VVD met zijn drieën gaan zitten omdat, zoals iedereen die de verkiezingsuitslag heeft gezien snapt, die drie partijen vrijwel zeker in een nieuwe regering komen. En dat, terwijl we vorige week nog in een patstelling zaten, wat volgens Ron Fresen iets totaal anders is dan een impasse, want uit een patstelling kun je nog wel komen, maar uit een impasse niet of zoiets. Sowieso, dat oud-politici tegenwoordig worden ingezet als politiek duider is al erg, maar waarom je in vredesnaam een oud-politiek duider als politiek duider gebruikt is ons een raadsel, zeker als het iemand is als Ron Fresen, die ook toen hij nog actief politiek duider was al een hele slechte politiek duider was, en nu dus dingen zegt als 'het is meer een patstelling dan een impasse'. Maar goed. Er is dus helemaal geen patstelling, er is ook geen impasse, ze gaan gewoon verder onderhandelen met de VVD.

UPDATE 12:14 - Klaver chagrijnig