LIVE. Trekt MEESTERZET Koolmees formatie uit slop? Jetten vs. Eerdmans en Klaver vs. Yesilgöz
Dekselse Koolmees
Verkenner Wouter Koolmees zet de verkenning direct op scherp. Morgen zet ie de tegenpolen tegenover elkaar. VVD tegenover GL-PvdA en D66 tegenover Ja21 pic.twitter.com/dCylG0nMk8— Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) November 6, 2025
Kijk. Dit is smullen voor de Haagse insiders. Die dekselse Koolmees. De Woutmeester. De Whizzle Shizzle. Koolmaestro. En wat ie dus doet hè, in de formatie, die geslepen sluwe vos: hij zet die tegenpolen tegenover elkaar. Briljant. Laat ze elkaar maar eens in de ogen kijken. Hoppa. Tegenpolen uit elkaar houden? Dat zou u misschien doen. Maar niks hoor, zegt de Koolmeester. Júíst tegenover elkaar zetten. En dan maar kijken. Kijken wat er gebeurt. Hogere formatiekunde dit. Dit is smullen. Dit is genieten. Dit is het Haagse spel mensen. Dit is wat Dit Land nodig heeft. Vergeet die tien steden. Dat was een metafoor. We hebben tien trucjes nodig. Tien trucjes van Wouter. Dan komt het goed. Eerst Jetten en Eerdmans. Dan Klaver en Yesilgöz. Wat een finesse. Wat een verkenning. Wij zijn erbij. Nou ja. Wij niet. Maar al die Haagse liefhebbers wel.
Huh nu is democratie opeens meeste stemmen gelden?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE FORMATIEWATCH. Het begin
We gaan het: zien
LIVE. Kamer kiest Koolmees
NS-vogel wordt verkenner
We vroegen een oud-partijleider om iets te zeggen over de huidige politiek en wat er toen gebeurde zult u niet geloven
Hoeft u vanavond geen talkshow te kijken
Politieke Prutsers uitzwaaien in Het StamCafé
jullie doen: niet meer mee
Jaarverslag NS: veel agressie, rode cijfers, besparingen, loeidure kaartjes
Wat een heerlijk weer om een jaarverslag te lezen terwijl u op een vertraagde trein wacht
Video - De Grote Fleur Agema Omvolkingsshow
Plus: Bijbel, Koran en Thorastudie met DENK
Nico Uppelschoten (80) stoot jonkie Raymond de Roon (71) van de troon als bejaardst Kamerlid
De zon gaat weer schijnen in Huize Avondrood