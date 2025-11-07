achtergrond

LIVE. Trekt MEESTERZET Koolmees formatie uit slop? Jetten vs. Eerdmans en Klaver vs. Yesilgöz

Dekselse Koolmees

Kijk. Dit is smullen voor de Haagse insiders. Die dekselse Koolmees. De Woutmeester. De Whizzle Shizzle. Koolmaestro. En wat ie dus doet hè, in de formatie, die geslepen sluwe vos: hij zet die tegenpolen tegenover elkaar. Briljant. Laat ze elkaar maar eens in de ogen kijken. Hoppa. Tegenpolen uit elkaar houden? Dat zou u misschien doen. Maar niks hoor, zegt de Koolmeester. Júíst tegenover elkaar zetten. En dan maar kijken. Kijken wat er gebeurt. Hogere formatiekunde dit. Dit is smullen. Dit is genieten. Dit is het Haagse spel mensen. Dit is wat Dit Land nodig heeft. Vergeet die tien steden. Dat was een metafoor. We hebben tien trucjes nodig. Tien trucjes van Wouter. Dan komt het goed. Eerst Jetten en Eerdmans. Dan Klaver en Yesilgöz. Wat een finesse. Wat een verkenning. Wij zijn erbij. Nou ja. Wij niet. Maar al die Haagse liefhebbers wel.

Huh nu is democratie opeens meeste stemmen gelden?

@Ronaldo | 07-11-25 | 13:59

Reaguursels

