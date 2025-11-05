LIVE FORMATIEWATCH. Het begin
We gaan het: zien
Het leukste aan deze formatie is toch wel dat mensen die de VVD een verschrikkelijke partij vinden omdat Douwe Bob op de uitslagenavond werd gedraaid (dit verzinnen wij niet, red.) nu van de VVD gaan eisen dat ze alsnog in een kabinet met GroenLinks-PvdA stapt. Dit, terwijl de VVD alleen maar een enigszins redelijke uitslag heeft gehaald door juist te beloven niet met GL-PvdA samen te gaan. Maar die ongemakkelijke waarheid gaan de talkshows u de komende weken uit uw hoofd proberen te praten. Het is namelijk een verzinsel dat iedereen rechts van D66 een hekel aan GL-PvdA heeft (omdat GL-PvdA het daar de afgelopen twee jaar naar gemaakt heeft) en als u dat niet snapt dan bent u gehersenspoeld door social media (dit denken die mensen echt, red.). En nu moet Wouter Koolmees de geesten rijp gaan maken voor het meest linkse kabinet sinds 1977 na misschien wel de meest rechtse verkiezingsuitslag ooit. Leve: de democratie.
SPOORBOEKJE (ok, we gaan al)
de Heer Koolmees ontvangt achtereenvolgens...
Rob Jetten
Geert Wilders
Dilan Yesilgöz
Frans Timmermans Jesse Klaver
Henri Bontenbal
Joost Eerdmans (die door de Volkskrant alweer driftig gedemoniseerd wordt)
Lidewij de Vos
Caroline van der Plas
UPDATE: Jetten wil met Jesse
UPDATE: Hee kijk nou, Wilders wil ook meedoen
UPDATE: Yesilgöz blijft bij uitsluiten GL-PvdA
Jetten
Nederlanders verwachten nu dat de positieve krachten de handen ineenslaan. Dat vraagt om een stabiel kabinet dat met breed draagvlak en lef aan de slag gaat. Een kabinet van doorbraken is nodig.— Rob Jetten (@RobJetten) November 5, 2025
Lees hier mijn brief aan de verkenner: pic.twitter.com/nmIal9e5Vp
Wilders
De PVV wil meeregeren!— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 5, 2025
Mijn brief aan de Verkenner.
Zojuist een goed gesprek met de heer Koolmees gehad. pic.twitter.com/0pJaTw74KB
Yesilgöz (niet op haar eigen account overigens, dat bewaart ze voor Douwe Bob)
Onze brief aan de verkenner: pic.twitter.com/6nEHj5Ita6— VVD (@VVD) November 5, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. Kamer kiest Koolmees
NS-vogel wordt verkenner
We vroegen een oud-partijleider om iets te zeggen over de huidige politiek en wat er toen gebeurde zult u niet geloven
Hoeft u vanavond geen talkshow te kijken
Politieke Prutsers uitzwaaien in Het StamCafé
jullie doen: niet meer mee
Video - De Grote Fleur Agema Omvolkingsshow
Plus: Bijbel, Koran en Thorastudie met DENK
Nico Uppelschoten (80) stoot jonkie Raymond de Roon (71) van de troon als bejaardst Kamerlid
De zon gaat weer schijnen in Huize Avondrood
We gaan geen sorry zeggen met Mona Keijzer in het Stamcafé
'De optreden met de nuans van Sophie en Hermans'