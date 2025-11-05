achtergrond

LIVE FORMATIEWATCH. Het begin

We gaan het: zien

Het leukste aan deze formatie is toch wel dat mensen die de VVD een verschrikkelijke partij vinden omdat Douwe Bob op de uitslagenavond werd gedraaid (dit verzinnen wij niet, red.) nu van de VVD gaan eisen dat ze alsnog in een kabinet met GroenLinks-PvdA stapt. Dit, terwijl de VVD alleen maar een enigszins redelijke uitslag heeft gehaald door juist te beloven niet met GL-PvdA samen te gaan. Maar die ongemakkelijke waarheid gaan de talkshows u de komende weken uit uw hoofd proberen te praten. Het is namelijk een verzinsel dat iedereen rechts van D66 een hekel aan GL-PvdA heeft (omdat GL-PvdA het daar de afgelopen twee jaar naar gemaakt heeft) en als u dat niet snapt dan bent u gehersenspoeld door social media (dit denken die mensen echt, red.). En nu moet Wouter Koolmees de geesten rijp gaan maken voor het meest linkse kabinet sinds 1977 na misschien wel de meest rechtse verkiezingsuitslag ooit. Leve: de democratie. 
SPOORBOEKJE (ok, we gaan al)
de Heer Koolmees ontvangt achtereenvolgens...
Rob Jetten
Geert Wilders
Dilan Yesilgöz 
Frans Timmermans Jesse Klaver 
Henri Bontenbal
Joost Eerdmans (die door de Volkskrant alweer driftig gedemoniseerd wordt)
Lidewij de Vos
Caroline van der Plas
UPDATE: Jetten wil met Jesse
UPDATE: Hee kijk nou, Wilders wil ook meedoen
UPDATE: Yesilgöz blijft bij uitsluiten GL-PvdA

Jetten

Wilders

Yesilgöz (niet op haar eigen account overigens, dat bewaart ze voor Douwe Bob)

