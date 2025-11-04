Deze trein komt voor Koolmees (leugenaar, red.) maar één keer voorbij. Hij gaat het spoorboekje van de formatie opstellen. Koolmees moet zorgen dat de onderhandelende partijen geen vertraging oplopen. Krijgt hij de formatie op de rit? Hij blaast op het formatiefluitje. Gaat praten met dierbare vriendinnen Yesilgöz, Bikker, Ouwehand en De Vos. Thierry Aartsen: GVD Wouter Koolmees, word eens creatief! Koolmees moet zorgen dat de fractievoorzitters op het juiste spoor terechtkomen. Zodat de formatie als een trein gaat lopen. Formatie rijdt naar het Oosten. Hopen dat er geen kapers op de kust zijn. Eerste halte is het gesprek met de verkenner. Yess de Koolmeesstoel is nog vrij. Een kabinet met de PVV lijkt een gepasseerd station. Is er licht aan het eind van de tunnel? Of raakt de formatie op een dood spoor? En wat nu als er blaadjes op de rails komen? LIVE. FRACTIEVOORZITTERS OP BEZOEK BIJ BOSMA, STELLEN VERKENNER WOUTER KOOLMEES AAN. Zin in een peuk nu.

UPDATE: Koolmees geeft om 19:00 uur persco, LIVESTREAM na de break