LIVE. Kamer kiest Koolmees
NS-vogel wordt verkenner
Deze trein komt voor Koolmees (leugenaar, red.) maar één keer voorbij. Hij gaat het spoorboekje van de formatie opstellen. Koolmees moet zorgen dat de onderhandelende partijen geen vertraging oplopen. Krijgt hij de formatie op de rit? Hij blaast op het formatiefluitje. Gaat praten met dierbare vriendinnen Yesilgöz, Bikker, Ouwehand en De Vos. Thierry Aartsen: GVD Wouter Koolmees, word eens creatief! Koolmees moet zorgen dat de fractievoorzitters op het juiste spoor terechtkomen. Zodat de formatie als een trein gaat lopen. Formatie rijdt naar het Oosten. Hopen dat er geen kapers op de kust zijn. Eerste halte is het gesprek met de verkenner. Yess de Koolmeesstoel is nog vrij. Een kabinet met de PVV lijkt een gepasseerd station. Is er licht aan het eind van de tunnel? Of raakt de formatie op een dood spoor? En wat nu als er blaadjes op de rails komen? LIVE. FRACTIEVOORZITTERS OP BEZOEK BIJ BOSMA, STELLEN VERKENNER WOUTER KOOLMEES AAN. Zin in een peuk nu.
UPDATE: Koolmees geeft om 19:00 uur persco, LIVESTREAM na de break
Dit, nog maandenlang
Nieuwe werkelijkheid: het formatiegebied voor de pers de komende maanden. pic.twitter.com/ykWaXlzK6I— Marloes Lemsom (@marloesl) November 4, 2025
LIVE PERSCO
Frans Weisglas Nienke 's Gravenmade collab
Koolmees verkenner.— frans weisglas (@fransweisglas) November 4, 2025
Het sein staat op rood
Het sein staat op groen
Staat het straks op Rood en Groen?
Weedu, alles beter dan Henk Otten
Henk zit helemaal niet te liegen. Wouter Koolmees verdiende in 2024 geen €530K bij de NS (zoals ik zei) maar €559.231. Royaal betaald voor iemand die geen enkel track record heeft met het runnen van een groot bedrijf en die continu de prijzen verhoogt. Bron: Jaarverslag NS 2024 https://t.co/lt3ehvO4n6 pic.twitter.com/UqSeMpXOze— Henk Otten (@hendrikotten3) November 3, 2025
Formatie be like
Reaguursels
