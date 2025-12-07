Bassiehof – Goeie formatievibe dit
Houd dat vast
Elke stap in dit formatieproces wordt met veel drama gebracht. Terecht in het geval van D66-oudgediende Hans Wijers die de plaat moest poetsen nadat hij een duwtje kreeg van zijn eigen miljonairsclubje en zich verslikte in een misogyn appje. Heel progressief Holland sopt vervolgens als Rob Jetten en Henri Bontenbal deze week hun voor elk wat wils-document toelichten bij Timmie. De inkt was echter nog niet droog of de formatie verkeerde in EEN IMPASSE. Iedereen blokkeert alles, klinkt het vrijdag in het formatiekwartier: informateur Sybrand Buma ziet geen steun voor een 'werkbare' meerderheids- of minderheidscoalitie.
Steun voor een minderheidskabinet klinkt tegenstrijdig; wellicht heeft PvdAGroenLinks-leider Jesse Klaver gedreigd dat zijn partij elk toekomstig voorstel in de Eerste Kamer ongeacht de inhoud zal laten sneuvelen. Dat zou politiek vandalisme zijn en de kans is klein dat de soep zo heet gegeten zal worden.
Het is ondertussen tot de fusiepartij natuurlijk doorgedrongen dat Kati Piri’s genocidemotie van afgelopen zomer – het niet langer functioneren van Iron Dome zou hebben geleid tot tienduizenden Joden, Palestijnen, Druzen en Christenen had ze eerder zelf berekend - een hele dure was. De partij verloor de verkiezingen, Timmerfrans maakte de pleiterik en dankzij de rechte rug van VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz zit regeren er voorlopig niet in. Het moet voor oude garde PvdA’ers pijnlijk zijn dat hun ooit keurige links-progressieve bestuurderspartij zo’n zware tol betaalt voor de fusie met de extremistische intifadaroepers van GroenLinks.
Klaver moet stevig in zijn schoenen staan wil hij een nieuw kabinet direct wegsturen. Hij zal zijn verdeelde partij sowieso eerst op orde moeten krijgen. De roodgroene honden blaffen dus terwijl de karavaan verder trekt. De kans is groot dat D66, VVD en CDA in de komende dagen een poging gaan wagen om samen tot een minderheidskabinet te komen, schrijft de Volkskrant gisteren. Dat klinkt als pragmatische politiek met mogelijke meerderheden over links en rechts zonder roodgroen gedram vooraf.
Grote waarschijnlijkheid dus dat dit het advies wordt dat burgemeester Buma de Kamer komende week zal voorleggen. Het wordt interessant om te zien of JA21 daar nog een formele of informele rol als gedoger in kan spelen. In De T. werd begin deze week gesuggereerd dat Annabel Nanninga een ‘obstakel’ in de formatie zou zijn. Daar was donderdagavond in de Nationale Vergaderzaal weinig van te merken. Rob Jetten duikt tijdens het Nexperia-debat tussen de bankjes op om zijn kersverse fractiegenote Ouafa ‘Waffie’ Oualhadj met haar maiden speech te feliciteren. De D66-leider blijft vervolgens in de zaal zitten; een half uur later geeft hij Tante Bell drie zoenen ter ere van haar parlementaire ontmaagding.
Nederland stevent af op een kabinet zonder PvdAGroenLinks en dat is alleen maar winst. Houd die vibe vast.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Informateur Buma: FORMATIE IN IMPASSE
Het komt nooit meer goed
Formatiewatch: De grote MINDER MINDER show
Zon. Schijnen. Lef. Buma. CDA.
Bassiehof – Niet Den Haag nekte Hans Wijers maar zijn eigen old boys network
Slachtoffer van Sijthoff’s Super PAC
Doei 070 - Kabinet Hoogduin I in Het StamCafé
Jippie! We krijgen een Minister van Kettingzagen!
LIVE FORMATIEWATCH. Het begin
We gaan het: zien
LIVE. Kamer kiest Koolmees
NS-vogel wordt verkenner
We vroegen een oud-partijleider om iets te zeggen over de huidige politiek en wat er toen gebeurde zult u niet geloven
Hoeft u vanavond geen talkshow te kijken