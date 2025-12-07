Elke stap in dit formatieproces wordt met veel drama gebracht. Terecht in het geval van D66-oudgediende Hans Wijers die de plaat moest poetsen nadat hij een duwtje kreeg van zijn eigen miljonairsclubje en zich verslikte in een misogyn appje. Heel progressief Holland sopt vervolgens als Rob Jetten en Henri Bontenbal deze week hun voor elk wat wils-document toelichten bij Timmie. De inkt was echter nog niet droog of de formatie verkeerde in EEN IMPASSE. Iedereen blokkeert alles, klinkt het vrijdag in het formatiekwartier: informateur Sybrand Buma ziet geen steun voor een 'werkbare' meerderheids- of minderheidscoalitie.

Steun voor een minderheidskabinet klinkt tegenstrijdig; wellicht heeft PvdAGroenLinks-leider Jesse Klaver gedreigd dat zijn partij elk toekomstig voorstel in de Eerste Kamer ongeacht de inhoud zal laten sneuvelen. Dat zou politiek vandalisme zijn en de kans is klein dat de soep zo heet gegeten zal worden.

Het is ondertussen tot de fusiepartij natuurlijk doorgedrongen dat Kati Piri’s genocidemotie van afgelopen zomer – het niet langer functioneren van Iron Dome zou hebben geleid tot tienduizenden Joden, Palestijnen, Druzen en Christenen had ze eerder zelf berekend - een hele dure was. De partij verloor de verkiezingen, Timmerfrans maakte de pleiterik en dankzij de rechte rug van VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz zit regeren er voorlopig niet in. Het moet voor oude garde PvdA’ers pijnlijk zijn dat hun ooit keurige links-progressieve bestuurderspartij zo’n zware tol betaalt voor de fusie met de extremistische intifadaroepers van GroenLinks.