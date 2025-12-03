achtergrond

Heel progressief Nederland in z'n nopjes met 'knetterende' Henri en Robbie bij Timmie

Aan tafel ontstond iets wat we eerder hebben gezien

De progressief en de conservatief, niet altijd liefde op het eerste gezicht. Maar zet die twee aan tafel bij Tim de Wit en er begint wat te bloeien, er ontstaat chemie en, vooral, het zal knetteren. Zoals Jetten zei: "We zijn gaan lunchen, koffiedrinken, dineren." En toen kwam het: "We hebben in het begin best wel hard geknetterd." Waarop Bontenbal bevestigde: "We hebben erop geknetterd." We weten niet wat het precies inhoudt als die twee samen ergens keihard op knetteren (snel opeenvolgende knallende/ploffende geluiden maken), maar het is de taal der liefde van het aankomend kabinet, de taal van nieuw Nederland: KNETTEREN. We moeten er maar aan wennen. Onder hun leiding zal heel Nederland knetteren. En daar waren de laatste resten progressief Nederland op X natuurlijk volkomen mee in hun nopjes (twietjes na de klik).
UPDATE - Ook Angela de Jong (bekeerd tot progressief Nederland) is verkocht.

Hoort u Serge Gainsbourg en Jane Birkin al?

@Dorbeck | 03-12-25 | 10:00

