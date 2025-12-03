Heel progressief Nederland in z'n nopjes met 'knetterende' Henri en Robbie bij Timmie
Aan tafel ontstond iets wat we eerder hebben gezien
De progressief en de conservatief, niet altijd liefde op het eerste gezicht. Maar zet die twee aan tafel bij Tim de Wit en er begint wat te bloeien, er ontstaat chemie en, vooral, het zal knetteren. Zoals Jetten zei: "We zijn gaan lunchen, koffiedrinken, dineren." En toen kwam het: "We hebben in het begin best wel hard geknetterd." Waarop Bontenbal bevestigde: "We hebben erop geknetterd." We weten niet wat het precies inhoudt als die twee samen ergens keihard op knetteren (snel opeenvolgende knallende/ploffende geluiden maken), maar het is de taal der liefde van het aankomend kabinet, de taal van nieuw Nederland: KNETTEREN. We moeten er maar aan wennen. Onder hun leiding zal heel Nederland knetteren. En daar waren de laatste resten progressief Nederland op X natuurlijk volkomen mee in hun nopjes (twietjes na de klik).
UPDATE - Ook Angela de Jong (bekeerd tot progressief Nederland) is verkocht.
Hoort u Serge Gainsbourg en Jane Birkin al?
Wat 'n verademing dit gesprek met #Jetten/#Bontenbal. Constructief, jezelf niet te groot maken en zichtbare chemie tussen die 2.— Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺 🇺🇦 (@marcelbar8) December 2, 2025
Louis van Gaal is de ideale gast om 't belang ervan te onderstrepen: alleen door chemie en vertrouwen lukt samenwerking. Niet met Wilders. #PauwendeWit pic.twitter.com/VUIOW0AMRU
Zoals Bontenbal en Jetten zich presenteren, zakelijk en inhoudelijk - je vergeet die dingen, maar zo kan Haagse politiek dus ook zijn #pauwendewit— Tom-Jan Meeus (@tomjanmeeus) December 2, 2025
Jetten en Bontenbal waren een verademing. Dit zou weer normaal moeten worden. #pauwendewit— Hans Jager (@hansjager) December 2, 2025
Feit dat wij nu hebben onderhandeld zonder dat er werd gelekt, zonder dat er ruzies waren, zonder dat er gedoe was. Het was niet dat we het altijd met elkaar eens waren. We hebben laten zien dat je op een respectvolle manier heel stevig kunt onderhandelen @RobJetten #PauwendeWit pic.twitter.com/hQcHkNmMLS— dr. Marina (@mmeeuw) December 2, 2025
