achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ORIGINEEL! Henri Bontenbal komt met... BOEK

Sorry. Wij hebben al een boek.

Tags: henri, bontenbal, boek
@Pritt Stift | 28-08-25 | 16:59 | 228 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Kijken: Lale Gül over tweede boek "Ik ben vrij"

Ja soms vind je jezelf een hele vent, en dan hoor je haar verhaal weer. Zou je de moed hebben?

@Spartacus | 15-05-24 | 09:00 | 416 reacties

Stamcafé. We waren bij: Theodors Bibliotheek - De bolle Gogh

"Na afloop is de bar in de Theaterfoyer geopend" nou dat was een feest zeg

@Mosterd | 31-01-24 | 22:02 | 517 reacties

Argeloze atheïst ontvangt Turks haatboek thuis

"Lief GeenStijl,

Vandaag vond ik in mijn Rotterdamse brievenbus zomaar een boek! Wat leuk, een gratis boek. De titel van het boek? "De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK", door Adnan Oktar (Harun Yahya).

@Van Rossem | 29-01-18 | 19:33 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.