ORIGINEEL! Henri Bontenbal komt met... BOEK
Sorry. Wij hebben al een boek.
"Schrijf maar een boek", zeiden ze als ik weer met een verhaal aankwam. Daar heb ik de afgelopen tijd hard aan gewerkt. Vanaf 22 september in de boekhandel.— Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) August 28, 2025
Een boek waarin ik mijn visie op onze samenleving geef en een weg vooruit schets. Want het kan echt anders. pic.twitter.com/qLHQ8MqcpP
