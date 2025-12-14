Advies minister Rijkaart aan formerende partijen: maak overheid NOG MINDER transparant
Het kan dus nog erger dan Rutte
Zo gaat dat dus. De overheid was jarenlang een gesloten bolwerk waar je bijna niet tegenaan kon Wobben. En toen bleek bij de openbaring van de toeslagenaffaire dat mensen met heel veel macht en heel weinig controle, hele gemene dingen gaan doen. Dus toen zei het kabinet-Rutte 3: het wordt allemaal anders, de luiken gaan open. Dat gebeurde natuurlijk helemaal niet, de luiken zitten nog steeds retedicht, en nu zegt de regering: ze moeten nog dichter.
Dat schrijft minister Frank Rijkaart (niet de echte Frank Rijkaard) van Binnenlandse Zaken in een door FTM gespot advies aan informateur Buma. "Verzoeken die in de ogen van overheden disproportioneel in omvang zijn, moeten volgens het ministerie kunnen worden geweigerd. Een alternatief idee is om bepaalde documenten, zoals interne mails, ambtelijke adviezen en concepten, uit te sluiten." Want ach, anders kunnen mensen maar lezen wat Hugo de Jonge van Sywert van Lienden vindt, en dat soort dingen moeten natuurlijk per se stiekem gebeuren.
"Een van de doelen van de Woo is een transparantere overheid en daarmee meer vertrouwen van burgers in de overheid. Zij maken gebruik van de Woo om misstanden op te sporen en te controleren hoe belangrijke besluiten tot stand zijn gekomen. Over dat belang van de Woo schrijft het ministerie niets." En gluiperd Bontenbal vindt het schitterend, hem is de Woo een 'doorn in het oog'. Gelukkig zijn liberale partijen als D66 en VVD van nature sceptisch over overheden die ongestoord hun gang kunnen gaan en staan zij pal voor democratische controle op bestuursorganen. Toch? Toch? Toooooooch?
Henri Bontenbal (CDA) noemt de Wet Open Overheid, bedoeld om de overheid transparanter te maken, een 'doorn in het oog':
Het probleem zijn niet die ambtenaren die de hele de boel zwartlakken, het probleem zijn de lafbekken die alles geheim willen houden waardoor die ambtenaren de hele dag aan het zwartlakken zijn. Een overheid die rechtsstatelijk en integer handelt EN HAAR EIGEN ACRHIEVEN OP ORDE HEEFT (het is echt een bende daar) is veel minder tijd kwijt aan het zoeken en/of zwartlakken van documenten.
In Den Haag heerst een hardnekkig misverstand dat als je de WOO beperkt, ambtenaren meer tijd hebben om het kinderopvangtoeslag schandaal op te lossen.— Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 12, 2025
Zonder de WOO (WOB) en Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis zouden we de zaken niet eens boven tafel gehaald hebben! De oplossing… pic.twitter.com/itWdlNlIx9
