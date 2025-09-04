Peilings: CDA 2de partij van Nederland. PVV op 1
Op weg naar de beste minister-president die we wel gehad hebben
Opmerkelijke ontwikkelings gisteravond laat bij het sjaaltje van Jeroen Pauw op de Staatsomroep. Een meneer van IPSOS I&O mocht late night komen vertellen wat de Stand van Zaken is, twee maanden voor de desastreuze verkiezingen van 29 oktober. En wat blijkt: de PVV staat er retegoed voor ondanks "het weglopen". Met de fusiepartijen VVD/GroenLinks/PvdA gaat het beroerd, en de opmars van het CDA olv de verschrikkelijke droplul Henri Bontenbal duurt voort. Wie zijn die mensen, die CDA aanvinken op het poll-formulier? Hebben die niet opgelet de afgelopen jaren? Zijn die mensen treinramp Hugo de Jonge alweer vergeten? Ook wel om te lachen: nog even en dan is JA21 groter alsdan D66. Wat een tijd om in leven te zijn!
Welke politieke partijen kunnen straks de grootste te worden? Onderzoeker Peter Kanne onthult bij ons de nieuwste peilingen: pic.twitter.com/u24G0CIumG— Pauw & De Wit (@pauwendewit) September 3, 2025
