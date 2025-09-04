achtergrond

Peilings: CDA 2de partij van Nederland. PVV op 1

Op weg naar de beste minister-president die we wel gehad hebben

Opmerkelijke ontwikkelings gisteravond laat bij het sjaaltje van Jeroen Pauw op de Staatsomroep. Een meneer van IPSOS I&O mocht late night komen vertellen wat de Stand van Zaken is, twee maanden voor de desastreuze verkiezingen van 29 oktober. En wat blijkt: de PVV staat er retegoed voor ondanks "het weglopen". Met de fusiepartijen VVD/GroenLinks/PvdA gaat het beroerd, en de opmars van het CDA olv de verschrikkelijke droplul Henri Bontenbal duurt voort. Wie zijn die mensen, die CDA aanvinken op het poll-formulier? Hebben die niet opgelet de afgelopen jaren? Zijn die mensen treinramp Hugo de Jonge alweer vergeten? Ook wel om te lachen: nog even en dan is JA21 groter alsdan D66. Wat een tijd om in leven te zijn!

Tags: peilingen, palingen, bontenbal
04-09-25

