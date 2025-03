Hee hallo wie peilt daar zo het is Dilan Yeşilgöz van de Volkspartij voor Vrijheid en Defensie. Die staat maar liefst op PLUS VIJF bij de peilmannetjes van Ipsos I&O, tegenover MIN VIER voor Geert Wilders, nog altijd de grootste partij met 30 virtuele blauwe stoelen in de Tweede Kamer Staten-Generaal. "De VVD lijkt vooralsnog het meest te profiteren van de spanningen op het Europese continent. De zichtbaarheid van Dilan Yeşilgöz op internationaal vlak – zoals haar recente bezoek aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky – kan kiezers bekoren."

Nu maar hopen dat ze dit niet op het campagnebureau van de VVD lezen want dan zit Yeşilgöz binnenkort vaker in Kiev dan bij Goedemorgen WNL of Nederland op Zondag of hoe heet dat tegenwoordig. Extra leuk voor de troepen van Kees Berghuis: al dat lekken aan Wouter de Winther is ook niet voor niets geweest: "Ook waarderen kiezers de stabiliteit die de VVD uitstraalt in een verder rommelig kabinet." Stabiliteit. Welja. Een-tweetjes met de premier waar je coalitiepartners niks van weten en iedere week crisisoverleg heet nu: stabiliteit. Weten we dat ook weer.