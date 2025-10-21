achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

MARIO KART EFFECT. Wilders +3

Palingpopulisme spartelt op het droge

Geertje Wilders heeft nog aan geen enkel verkiezingsdebat meegedaan, maar bij EenVandaag is zijn vrije valletje in de peilings alweer tot stilstand gekomen. De PVV krijgt er namelijk DRIE ZETELS bij in de jongste steekproef van EenVandaag, waarmee Wilders op 34 zetels compleet onbedreigd op nummer 1 staat. Dit, in tegenstelling tot het Mario Karten bij de Telegraaf, waar wilders Yesilgöz weliswaar versloeg, maar verloor van een Telegraaf-redacteur die kennelijk beter op bonusvierkantjes kan jagen dan op primeurs. Enniewee, de palingpopulisten van BBB zijn vooralsnog de verliezer van deze opmars van het OG peroxidepopulisme en halveren naar 2 schamele zeteltjes. Past wel weer makkelijker op de trekker.

Peilingen zijn palingen

Tja

Tags: peilingen, pvv, bbb, palingpopulisme
@Ronaldo | 21-10-25 | 13:30 | 176 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Peilings: CDA 2de partij van Nederland. PVV op 1

Op weg naar de beste minister-president die we wel gehad hebben

@Pritt Stift | 04-09-25 | 08:00 | 665 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.