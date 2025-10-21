Geertje Wilders heeft nog aan geen enkel verkiezingsdebat meegedaan, maar bij EenVandaag is zijn vrije valletje in de peilings alweer tot stilstand gekomen. De PVV krijgt er namelijk DRIE ZETELS bij in de jongste steekproef van EenVandaag, waarmee Wilders op 34 zetels compleet onbedreigd op nummer 1 staat. Dit, in tegenstelling tot het Mario Karten bij de Telegraaf, waar wilders Yesilgöz weliswaar versloeg, maar verloor van een Telegraaf-redacteur die kennelijk beter op bonusvierkantjes kan jagen dan op primeurs. Enniewee, de palingpopulisten van BBB zijn vooralsnog de verliezer van deze opmars van het OG peroxidepopulisme en halveren naar 2 schamele zeteltjes. Past wel weer makkelijker op de trekker.