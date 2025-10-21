MARIO KART EFFECT. Wilders +3
Palingpopulisme spartelt op het droge
Geertje Wilders heeft nog aan geen enkel verkiezingsdebat meegedaan, maar bij EenVandaag is zijn vrije valletje in de peilings alweer tot stilstand gekomen. De PVV krijgt er namelijk DRIE ZETELS bij in de jongste steekproef van EenVandaag, waarmee Wilders op 34 zetels compleet onbedreigd op nummer 1 staat. Dit, in tegenstelling tot het Mario Karten bij de Telegraaf, waar wilders Yesilgöz weliswaar versloeg, maar verloor van een Telegraaf-redacteur die kennelijk beter op bonusvierkantjes kan jagen dan op primeurs. Enniewee, de palingpopulisten van BBB zijn vooralsnog de verliezer van deze opmars van het OG peroxidepopulisme en halveren naar 2 schamele zeteltjes. Past wel weer makkelijker op de trekker.
Peilingen zijn palingen
Tja
Een blik achter de schermen bij de paling borrel van de BBB in Volendam, inclusief hun nieuwe ‘hit’: ‘Ik ben een palingpopulist’ #BBB pic.twitter.com/3ofqgijOuA— Elodie Verweij (@elodieverweij) October 20, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Blijf met je rotpoten van mijn rotvolendammers af
Soep van de Week in het StamCafé
PEILINGS: GL/PvdA en CDA verliezen, PVV wint
eerste peiling na TUMULTUEUZE politieke beschouwingen
Peilings: CDA 2de partij van Nederland. PVV op 1
Op weg naar de beste minister-president die we wel gehad hebben
FRANK RIJKAART minister Binnenlandse Zaken
Foto: niet de Frank Rijkaart in het verhaal