Dilan Yeşilgöz wil PVV verbieden

Ja zo kom je wel aan een centrum-rechts kabinet ja

Kijk aan, daar zullen we weer een (poging tot) gamechanger hebben. De Volkspartij voor Verbod en Dwang, bekend van Antifa, wil nu ook echt doorpakken en zo snel mogelijk de PVV verbieden. Als je toch bezig bent zouden wij eerst fatbikes, Voor ons Nederland en Philip Huff verbieden, maar hier spreekt in ieder geval enige daadkracht uit. Althans, dat denken we, Dilan praat nogal omfloerst. Oordeel zelf (of kijk hier het hele interview met RTL terug):

Nou zijn er meerdere grote partijen in Nederland die willen verbieden dat er partijen zijn met één lid. Dus verplichten dat je meerdere leden hebt. Is dat iets wat de VVD ook zou willen?
Ja wij zijn daar, eh, ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook heel erg zat te zoeken want moet je dat nou bepalen voor een andere partij? Maar de functie die het heeft is natuurlijk wel heel waardevol voor onze democratie.” 

Zou je het willen?
Ja, ik, ja. Ja, inmiddels wel (…) Ik vind het een moeilijke, want ik vind, het is aan een ieder zelf. En tegelijkertijd denk ik, ik zou er niet voor liggen als er een voorstel kwam van laten we dat zo doen. Want uiteindelijk gaat het er ook om..” 

Je zou ermee instemmen?
Dat denk ik, hangt van het voorstel af.”

UPDATE - VVD piswoest, want ze willen niet de PVV verbieden, maar partijen die heel erg lijken op de PVV. Of nee, ze willen de PVV juist helpen. Sympathiek! "Wat een totale onzin. Natuurlijk willen we de PVV niet verbieden (...) Wij vinden het belangrijk dat ook de PVV zélf goede mensen kan opleiden."

Tags: dilan yesilgoz, pvv, geert wilders
@Schots, scheef | 28-10-25 | 13:30 | 366 reacties

