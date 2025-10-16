achtergrond

Yesilgöz sluit nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer GL-PvdA uit

Timmerfrans nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer in TRANEN

JA! Hier hebben we met z'n allen op gewacht en eindelijk is het Hoge Woord van Dilan Yesilgöz eruit: de VVD wil NIET (niet dus) met GroenLinks-PvdA in een kabinet, precies zoals beloofd. Althans, niet als Timmermans premier wordt. Althans, niet als Timmermans premier wordt én hij een links kabinet in elkaar weet te knutselen. DAN,DAN, DAN gaat de VVD de oppositie in en niet in het kabinet zitten, écht niet. Geen beroep op het landsbelang dat Yesilgöz nog van gedachten kan veranderen. De VVD'ers blijven onder Timmerfrans I mooi met 30 24 20 19 15 stuks z'n veertienen plakken op die gezellige blauwe Kamerzetels. Traditioneel maakt De Dilan dit bekend in het grote lijsttrekkersinterview van De Telegraaf. Hoe ze dat precies deed? Nou toen DE HAMVRAAG ("Gooit u de deur dan voor GL/PvdA dan nu wel definitief dicht?") werd gesteld, antwoordde ze met: "Die samenwerking gaat hem gewoon niet worden." GEWOON NIET. Het is gewoon niet de laatste poging, de laatste strohalm om deze verkiezingen niet rampzalig te laten verlopen. Want inmiddels ruikt zelfs 50Plus VVD-bloed.

