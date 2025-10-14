Nou staan wij niet bekend als de grootste fans van 50plus, maar waar wij wel ongelooflijk veel van houden is een GAMECHANGER. En daar zitten we deze campagne op zich niet om verlegen, alleen wordt ons vandaag toch wel een gamechanger gepresenteerd waarvan je zegt 'zo dat is OFFICIEEL een echte gamechanger'. Uit de nieuwste EenVandaag peiling blijkt namelijk dat 50Plus is VERDUBBELD!! Komt het door de knappe looks van Jan Struijs? Vond er afgelopen week een vergrijzingsgolf plaats? Of is 50Plus gewoon een uitstekende keuze voor de bijna-doden? Het maakt ons geen moer uit. We willen nu alleen ook waar voor ons pensioen geld en Jan Struijs Het Torentje in stemmen. Maak hém de volgende premier! Ziet u het al voor zich: Jan Struijs naar Trump (50 plus), Jan Struijs naar de NAVO-TOP, Jan Struijs wint de marathon van Rotterdam, Jan Struijs kan nog jarenlang mee. Dus stem niet op het gespuis, stem Jan Struijs!