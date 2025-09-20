achtergrond

PEILINGS: GL/PvdA en CDA verliezen, PVV wint

eerste peiling na TUMULTUEUZE politieke beschouwingen

Peilings van Maurice de Hond, gisteravond laat in het WNL-café van Sven Kockelmannzz. De heer Wilders heeft de 2 verschrikkelijke alsook fantastische dagen glansrijk doorstaan. De middelvinger naar Frans Timmermans (foto onder) was goed voor +1. Het geleur met dubieuze Volkskrant-foto's van dode kindertjes (nooit doen) kost GroenLinksPvdA 2 zetels, en de totale No Show van ordi gristennono Henri Bontenbal kost het CDA minus twee. Het D66-plannetje om D66-voorman in te zetten bij De Slimste D66-mens op NPO66 heeft prima gewerkt. Mister Klimaatdrammer die volgende zomer met 300 PAX naar Spanje vliegt om daar te trouwen is goed voor PLUS TWEE. Tel daarbij op het Coenradi-effect, en het /KUCH/ gelever van Lidewij en Lientje, en we kunnen niet anders concluderen dan: HET KOMT NOOIT MEER GOED. Prettig weekend.

Highlight #APB2025 The Finger

@Pritt Stift | 20-09-25 | 08:00 | 384 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

