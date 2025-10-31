achtergrond

BIZAR stuk Telegraaf over BIZARRE uitslag leidt tot BIZAR complot over BIZARRE verkiezing

BIZARRE gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op

D66 heeft deze verkiezingen iets meer stemmen gekregen dan de PVV (told you so). De vorige keer had D66 9 zetels en nu 26 zetels (of misschien nog 27), dus D66 heeft in alle gemeentes gewonnen. De vorige keer had de PVV 37 zetels en nu 26 zetels, dus de PVV heeft in alle gemeentes verloren. Dat is niet bizar. Dat is volkomen logisch. Maar ja. Dan heb je geen stukje in de T. Dus zet je Bizarre schommelingen in stemgedrag verkiezingen: hele gemeenten stappen over van PVV naar D66 boven je stukje. En dan trekken bizar domme lezers bizarre conclusies. Lekker gewerkt allemaal!

Toine Beukering, binnenkort weer Eerste Kamerlid

(bekend van dit topic)

KIJK DEZE UITZENDING WAAR DE BIZARRE ONTWIKKELINGEN WORDEN UITGELEGD

Bizaaaaaar

@Ronaldo | 31-10-25 | 13:00

