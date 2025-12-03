Ja weedu. We hadden vandaag Tom Staal naar dat touwtje naast al die andere jokers bij de informateur kunnen sturen, maar er was nog deze gekke kwestie na de gekke overstap van Arie Griffioen van de BBB-senaatsfractie naar D66. Griffioen werd op Twitter door fractievoorzitter Mirko Gerrits van het Zandvoortse ZEE beschuldigd van chantage. Dat zit zo: voordat Griffioen bij D66 zat, zat hij bij BBB, maar dáárvoor zat hij weer bij de Zandvoortse lokale partij ZEE. Griffioen was partijvoorzitter en nummer 2 op de lijst, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg de partij maar 1 zetel. Daarop kregen Griffioen en Gerrits ruzie, waarbij Griffioen van mening was dat de zetel aan de partij toebehoorde en niet aan de gekozen volksvertegenwoordiger (grappig voor iemand die nu met zijn zetel overstapt naar een andere partij, red.). Griffioen probeerde Gerrits uit de partij te zetten via een persbericht, maar dat ging mis. Uiteindelijk stapte Griffioen samen met een aantal anderen zelf op.

Maar nu hij weer prominent in het nieuws was, leidde dat tot een nieuwe beschuldiging van Gerrits: "Daarna chanteerde hij me door te beweren dat een onbekend nummer hem zomaar had gewhatsappt en allemaal zgn lasterlijke informatie zou "lekken" als ik de zetel niet aan Arie zou overdragen. Toen ik hem "bedankte" voor de informatie en vroeg of we samen naar de politie konden om dat nummer door te geven en aangifte te doen was het nummer volgens meneer toevallig verwijderd en was het allemaal over en klaar." Dat klinkt als een chanteur van wie de naam begint met een A en eindigt op rie Griffioen. Tijd voor tekst en uitleg van de senator, die ons te woord stond en beweert dat de beschuldigingen niet kloppen en dat hij het juist met Gerrits wil uitspreken. Wat je noemt een gekke kwestie.