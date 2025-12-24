Henny Huisman is al heel erg lang niet leuk meer. Hij was eigenlijk al niet leuk toen hij op tv kwam, hij was zeker niet meer leuk toen hij een kankerlulverhaal verzon, en hij was zo ontzettend niet meer leuk maar dat het weer leuk werd toen hij iedere maandagochtend een mop op Radio 538 kwam vertellen. Maar op een gegeven moment was zelfs dat niet leuk meer, dus toen wilde Henny Huisman, die zichzelf wel heel erg leuk vindt, een real life soap. Maar ja. Daar zit niemand op te wachten. En volgens Henny Huisman is dat de schuld van... zijn eigen kleindochter. Bizar, vindt ook die kleindochter. En in plaats van dat Henny Huisman toegeeft een beetje te ver zijn gegaan met zijn niet leuke gedrag, blijft hij tegen SBS Shownieuws gewoon volharden in deze bizarre leugen. Even doorscrollen naar 16m47s in de video hierboven. Bizar bizar bizar. We zijn het zelfs eens met die Ronald Molendijk nu. Niet leuk.