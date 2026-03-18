GSTV. Uitspraak Jetten over Jodenhaat ontcijferen in het StamCafé

WAT BEDOELT-IE NOU??

We zijn 'opgeschrikt' door een brandstichting bij een synagoge in Rotterdam en een explosie bij een Joodse basisschool in Buitenveldert dus in Den Haag was het weer 'afkeuren' geblazen. De ernstig bedreigde Joodse gemeenschap in Nederland is weer een beetje onveiliger geworden en het lijkt er heel heel heel sterk op dat de door ingehuurde loopjongens uitgevoerde antisemitische aanslagen kunnen worden geschaard onder de categorie 'islamterreur', al dan niet aangestuurd door Iran. Zelfs door Rob Jetten werd in de NRC gesproken over "sommige gemeenschappen" waarin "vaker negatief wordt gesproken over Joden" en "deels gelovige gemeenschappen die recht tegenover de Joodse gemeenschap staan", waarbij wij dan dus meteen denken: GOH, welke gemeenschappen zou premier Jetten hier toch bedoelen?? Tom Staal vroeg naar duiding in Den Haag, maar in plaats van dat de dingen voor een keer echt BENOEMD werden stuitte hij op een hoop ge-enerzijds-anderzijds, ge-niet-alle-moslims en ge-ja-maar-extreemrechts. Tsja. We zien de keiharde maatregelen met vertrouwen tegemoet!

IRAN LIVEBLOG HIER

Bonus: Fijne Sint Patriciusdag

Bonusbonus: Trailer van de nieuwe Dune

Tags: stamcafé, jodenhaat, rob jetten
@Zorro | 17-03-26 | 21:30 | 189 reacties

