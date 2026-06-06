Belangrijk ANP-bericht vandaag: "Kees van der Spek roept mensen op voorlopig niet op vakantie te gaan naar de Verenigde Staten. Volgens de presentator is de Amerikaanse president Donald Trump verantwoordelijk voor een sterke terugloop van het toerisme naar het land." Wat een oproep. Wat een man. Kees van der spek roept mensen op hun hand uit te steken op de fiets voordat ze afslaan. Volgens de presentator verhoogt dat de verkeersveiligheid. Kees van der Spek roept mensen op het vlees pas in de pan te doen als de boter echt heet is en je bubbeltjes ziet. Volgens de presentator komt dat de smaak ten goede. Kees van der Spek roept op Crysencio Summerville in de basis te zetten op het WK. Volgens de presentator heeft hij wellicht weinig ervaring in de nationale ploeg, maar presteert hij in de Premier League al regelmatig op hoog niveau en kan Oranje op een eindronde wel een frisse wind gebruiken. Kees van der Spek roept mensen op voorzichtig te zijn met het openen van hersluitbare vleesverpakkingen. Volgens de presentator kunnen deze anders hun hersluitbaarheid verliezen. Kees van der Spek roept mensen die Peter R. de Vries hebben gekend op niet meer op te komen draven als ze in talkshows worden gevraagd naar Peter R. de Vries. Volgens de presentator was dit de eerste paar keer informatief en waardevol maar voelt het de laatste tijd een beetje als het uitmelken van een relatie. Kees van der Spek roept Bekende Nederlanders op niet allemaal rare dingen waar ze geen verstand van hebben zomaar op Instagram te pleuren. Volgens de presentator komen ze anders over als een raaskallende dorpsgek.