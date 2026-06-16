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Zonvakantie? Denk ook eens aan Syrië

Het is hier fantastisch

We weten niet precies waar op de is-een-land-eigenlijk-wel-veilig-ladder we zitten, maar we zitten in ieder geval op het punt dat Nederlandse jongeren in hun tussenjaar naar Syrië afreizen om een hostel te bouwen. Paar quotejes van Syriëganger nieuwe stijl Lucas (21) bij RTV Noord: "Ze denken bij Syrië aan een oorlogsland", "Het is het veiligste land waar ik ooit ben geweest, denk ik.", "Zodra mensen weten dat ik een buitenlander ben, zie je een glimlach.", "Het is ook super makkelijk shoppen", "In Spanje word je eerder beroofd dan hier, dat kan ik je zeker zeggen.". Klinkt al met al toch als een aanrader. En waarom ook niet. Gaat u op vakantie voor de zon? Die is er. Kijkt u graag naar ruïnes? Die zijn er. Heel veel. Wie van avontuur houdt kan er zelfs voor 5 euro een heel dagdeel een kalasjnikov huren, en meer van dat soort speelse activiteiten. Damascus, Homs, het zijn speeltuinen voor volwassenen. Toch nog ff niks voor u? Dan weten wij wel wat andere lieden die er (terug) naartoe kunnen.

Videootje van Lucas' Instagram

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Tags: syrië , vakantie, tips
@Zorro | 16-06-26 | 15:00 | 20 reacties

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