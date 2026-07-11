We kennen de taliban hier vooral als verbiedende entiteit (schaken, school voor meisjes, werken voor vrouwen, vrouwensport, vrouwen in parken, boeken geschreven door vrouwen in het curriculum, popmuziek, Valentijnsdag, te korte baarden, nieuwsmedia die beelden van levende wezens publiceren (?), voorbehoedsmiddelen, computerspelletjes, door vrouwen gerunde restaurants, niet-turquoise taxi's, buitenlandse tv-series, schoonheidssalons), maar dat beeld behoeft enige nuance. Zo maken ze ook dingen mogelijk: partnergeweld (eenzijdig) bijvoorbeeld, of een leuke parttimebaan als reisgids voor de dames. Raar verhaal in Trouw vandaag, waarvan de afdronk is dat het fantastisch is dat vrouwen onder de Taliban wel als reisgidsen kunnen werken, zij het onder strikte begeleiding van een mannelijk familielid, en alleen als het gezelschap uit vrouwen bestaat. Hartstikke fijn natuurlijk, welke vriendinnengroep staat nou niet te popelen om op safari te gaan door een samenleving die The Handmaid's Tale als leidraad neemt, en die reële kans biedt op het meepikken van een publieke steniging. Ramptoerisme, gemoderniseerd. Leuk!