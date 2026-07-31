Het gaat de laatste dagen niet zo lekker met de queer gemeenschap. Eerst had je die aanslag in Berlijn, toen bleek de gemeente Oldebroek de regenboogvlag van het gemeentehuis te hebben gehaald en nu is er ook nog eens nieuws over Gravinfluencer Eloise. Die is namelijk door BNNVARA (kennelijk de omroep die hierover gaat) benoemd tot 'Queer Ally'. Wel tamelijk inclusief dat die functie ook openstaat voor mensen die niks kunnen, niks doen en niks zeggen. Dat is toch een lekkerder gevoel als je binnenkort lastig wordt gevallen op straat, dat Gravinflencer Eloise achter je staat. Ongeveer drie kilometer achter je, dat wel.