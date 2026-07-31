Gevonden! De oplossing voor de problemen met Syrische overlastgevers ligt in Klein Syrië (Arnhem). Trouw ging op expeditie naar de stad waar de burgemeester het ook niet meer weet maar waar de Syrische jongerenwerker het wel weet waardoor wij nu ook ein-de-lijk weten: we moeten ze gewoon beter leren kennen. Beter nog dan van Baarn, Den Bosch, Dronten, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Ter Apel, Winschoten, Maastricht, Amsterdam, voorheen Arnhem, Nederland en van criminaliteit en ellende. Gaat als volgt: "Er komt een jongen aanlopen, met lang krulhaar, felle groene ogen en een brede lach. Khalil (Syrische jongerenwerker, red.) geeft hem een hand en een schouderklop. Ze lachen. Het is Abderrahman, die net achttien is geworden. Hij is twee jaar in Nederland, zijn asielaanvraag is afgewezen. Een geanimeerd gesprek volgt, maar praten met de pers wil hij niet. 'Ik spreek met hem in zijn dialect, dat voelt vertrouwd voor hem.'"

Aangenaam, Abderrahman, prima dat je niet wil praten met de pers, prima dat je asielaanvraag is afgewezen, prima dat je hier blijft ronddwalen zonder dat iemand weet wat je doet en prima dat jij toevallig nét weer niet die Syriër met apothekersambities bent net als toevallig al die andere Syrische jongeren, prima dat wij ons dan maar aan jouw normen en waarden moeten aanpassen. Allemaal prima, we hebben je in ieder geval leren kennen. Probleem opgelost. Zou het ook zo makkelijk gaan bij Marokkanen?