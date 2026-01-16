Kijk IEDEREEN weet natuurlijk wel dat we een groot deel van die psychisch getroebleerde Syrische strijkers hiero kunnen missen als aambeien: ze stelen, intimideren, steken, vechten, snijden, schelden, plannen aanslagen, verkrachten, terroriseren, vallen vrouwen lastig en zijn gewoon allround schooiers. O JA ECHT WAAR? Ja echt waar, bijvoorbeeld in Nijmegen, in Amsterdam, in Baarn, in Den Bosch, in Winschoten, in Utrecht, in Arnhem, in Groningen, in Eindhoven, in Maastricht, in Dronten, eigenlijk gewoon overal waar ze in een azc zitten. Maar wat kan er ook gebeuren als je duizenden ongeschoolde, getraumatiseerde, ontheemde, perspectiefloze en door oorlog doorgedraaide jongeren head first in de poep van de Nederlandse asielketen drukt?

Welnu, na jarenlang pamperen en luisteren naar het zalvende geleuter van worteltjestaartvreters als Laurens Dassen en Jesse Klaver dat Syriërs juist zoveel kansen hebben (apotheek), dat ze zielig zijn en dat Nederlanders racisten zijn, is de koek wel een keertje op. Voor de TWEEDE KEER in korte tijd grijpt Ahmed Marcouch naar de megafoon. Nu moet Marcouch ook wel, want zijn stad Arnhem wordt helemaal kapotgeterroriseerd door dat tuig: "Het is echt vijf voor twaalf. Er moet iets gebeuren." PvdA'er gonna PvdA want Marcouch heeft er natuurlijk allemaal PvdA'erige ideeën over (begeleiding, pedagogische hulp, hulp bij traumaverwerking, jongerenwerkers, specialistische aanpak, structuur op scholen en natuurlijk: meer geld) terwijl het ook een stuk minder ingewikkeld kan. Syrische criminelen, dieven, vrouwenverkrachters, terroristen & oproerkraaiers terug naar Syrië. Maar bij dat stadium zijn we nog niet.