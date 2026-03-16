ZIEN. Verschrikkelijk heftig geval van MANSPLAINING tijdens AT5-slotdebat
Pray for Melanie van der Horst (D66)
D66 vindt VVD-plan voor cameratoezicht 'mansplaining over wat veilig is voor vrouwen" https://t.co/S87CzbM8Zl pic.twitter.com/tTvriFhmQ6— AT5 (@AT5) March 17, 2026
De gemeenteraadsverkiezingen zijn gisteravond op bizarre wijze ontsierd. Mogelijk heeft u het meegekregen maar voor de mensen die dit politieke geweld hebben gemist toch dit topic over de schandalige gebeurtenissen in de hoofdstad. Melanie van der Horst, D66-wethouder/voorvrouw te Amsterdam, ging vol goede zin en wellicht zelfs blij, vrolijk en happy het debat aan met VVD'er Daan Wijnants (man) om het over inhoud, nota bene vrouwveiligheid, te hebben. En dat liep zoals zo vaak tragisch af voor de vrouw in kwestie omdat de man in kwestie haar aanviel met een smerige tactiek, een even gluiperige als gemene manier om een vrouw de grond in te trappen: Wijnants zette het door de VN verboden wapen mansplaining in om Van der Horst te vernietigen. Een vrouwonterend en traumatisch moment voor Van der Horst. En als zij er melding van maakt bij de debatleiding reageert Wijnants: "Nee, kom op." Goh ja dat is makkelijk gezegd tegen een man, maar een vrouw behandel je anders, want een vrouw ís - zelfsook in Amsterdam - iets heel anders dan een man. We hopen dat Melanie van der Horst vandaag ondanks alles de gang naar de stembus kan maken en niet met nazorg, thee en een dekentje thuis moet blijven om na te trillen.
Het was sowieso een gruwelijke avond voor vrouwen, want ook GroenLinks-voorvrouw Zita Pels, bekend van internet, moest het ontgelden (zie na de klik). Zij vroeg JA21-sloopkogel Sytze Rijpkema (man) wat hij gaat doen aan de HAAT die ze krijgt. Zijn antwoord: "Een vrouw is net zo erg... net zo belangrijk als een man." Het gore lef van die mannen kent geen grenzen. Zo is het door één avond allemaal meteen weer zo klaar als een klontje wat het probleem is en wie de schuldigen zijn.
Misschien kunnen al die mansplainende mannen zich eens afvragen: WAAROM ZIJN IN AMSTERDAM NOU TOCH ALTIJD VROUWEN DE PINEUT?
Ja JA21, vertel het eens
GroenLinks-fractievoorzitter Zita Pels vertelt dat zij tijdens deze campagne online vaak uitgescholden is. Ze wil weten wat Ja21 daaraan gaat doenhttps://t.co/o7p2igiMhI pic.twitter.com/s79lRwcqXG— AT5 (@AT5) March 17, 2026
Nu even niet MENEER, ga eerst eens vrouwen helpen of zo
Update: Naar omstandigheden gaat het oké met mij. Net bij de politie geweest. De beelden van beveiligingscamera’s zijn veiliggesteld: lastigvallen van de vrouw, aanspreken van de jongens en de daaropvolgende explosie van geweld. Veel vertrouwen in de opsporing door politie.— Kevin Kreuger (@kreuger_kevin) March 18, 2026
