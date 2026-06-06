Dat Ebola dit jaar doorbreekt is geen verrassing , Trump heeft vorig jaar het mes gezet in USAID , want de VS is niet het enige rijke land, (ze hebben 39 biljoen staatsschuld en 5,8% begrotingstekort, het is meer een zwanenzang ), andere welvarende landen mogen ook meedoen aan wereldwijde infectieziektebestrijding. Helaas kwam er geen UNAID.

De eerste klachten van Ebola zijn algehele malaise en lijken erg op andere lokale infectieziekten zoals malaria, helaas zijn er onvoldoende testen om te bepalen wie wel of niet in quarantaine moet. Er zijn onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel of quarantaines. Er is geen tijd voor diplomatie of perfectie.

De parlementaire enquête rond corona ligt politiek zo gevoelig dat waarheidsvinding en verantwoording niet centraal staan. Dat is problematisch, want als je ergens niet vrij over kunt praten, dan kan je er ook niet van leren. Dit is dodelijk, want er wonen steeds meer mensen op deze planeet, die steeds meer reizen, het liefst urenlang in knusse buizen .

Binnen Afrika is de bevolking jonger en fitter dan in ontwikkelde landen. Hun samenleving is minder complex, en daardoor beter bestand tegen het verlies van een deel van de beroepsbevolking. Hun sterfte was lager, en invaliditeit houden ze toch niet bij. Zwakke virussen sterven daar wel uit, alleen de echte ellende komt onze kant op.

Elk virus bestaat ruwweg uit drie delen, een buitenkant met spikes die als breekijzers onze cellen openen, en een binnenkant die onze cel beveelt het virus zo vaak mogelijk te gaan bouwen inclusief bouwtekeningen van dat virus. Zo'n bouwtekening werkt maar eenmalig, want de aminozuren klikken vast aan de bouwtekening om eiwit te vormen.

Die bouwtekening bestaat dus uit dezelfde delen als het virus, de buitenste schil inclusief spikes en de binnenkant. Je kan van de tekening het deel over de buitenkant uitknippen, die een miljoen keer kopiëren, dat aan onze cellen geven, dan bouwen ze maximaal een miljoen keer de buitenkant, meer kan niet, want de tekeningen zijn op.

Vervolgens ziet ons immuunsysteem een miljoen lege hulzen voorbijdrijven, leert dat herkennen, opeten en afvoeren. Je geeft genoeg bouwtekeningen voor een betrouwbare immuunreactie in de meeste mensen, maar ook zo min mogelijk om bijwerkingen zo ver mogelijk te beperken. Moet het een miljoen zijn? Of toch een miljard? Dat test je.

Samengevat noemen we dit proces een vaccinatie. Een vaccinatie op basis van een gedeeltelijke bouwtekening heet een mRNA-vaccin, hiervoor is de Nobelprijs voor de Geneeskunde gegeven. Dit type vaccin is jaren sneller te ontwikkelen, makkelijker op te schalen en minder risicovol dan vaccins op basis van levende virussen.

Je kan dit uiteraard ook op haar beloop laten door gewoon het virus zelf rond te laten gaan, dan krijgen mensen in een veel hogere dosis niet een deel van de bouwtekening, maar de gehele bouwtekening. Dan ligt het een beetje aan onze eigen immuunreactie en die van onze omgeving, hoeveel virus we binnen krijgen en hoeveel we daarna bouwen.

Je krijgt dan natuurlijke selectie op basis van de kwaliteit van je gestel, de snelheid van je immuunsysteem en of je op basis van gedrag lagere doseringen binnenkrijgt. De ideale dosis is net hoog genoeg om voor immunisatie, helaas duurt dat ff en maak je eerst zelf een hogere dosis virussen aan, antistoffen en genezing komen helaas pas later.

Die ongecontroleerd hoge doseringen complete virussen geven altijd meer schade dan lage doseringen lege hulzen. Als je weet dat een dodelijk virus wereldwijd rond zal gaan, dan wordt vaccinatieschade altijd verwaarloosbaar ten opzichte van niet vaccineren. Dat hoef je niet vooraf te testen, doden en jarenlange invaliditeit voorkomen mag eerst.

Samenlevingen zoals Noord-Zweden die sowieso vrijwillig isoleren hebben het een stuk makkelijker dan overbevolkte ontwikkelingslanden zonder persoonlijke ruimte, privacy of hygiëne. Vaccinatie hoeft/kan niet perfect, hoe minder geschikte gastheren, hoe lager het reproductiecijfer en dan sterft een virus uit, zoals met pokken en bijna met polio.

Virusbestrijding is ook een stukje toegepaste wis- en natuurkunde, waar je kunt sturen op hoeveel verschillende bubbels iemand per dag in zit, hoe ver speeksel wordt uitgeworpen en ander gedrag waarmee het effectieve reproductiecijfer wordt verlaagd. We willen alle informatie rond de zorg, OMT en kabinet wetenschappelijk bestuderen.

Helaas hield de fiscus 64 miljoen documenten achter voor twee parlementaire enquêtecommissies, de Raad van State, journalisten, wetenschappers, advocaten en werkende ouders. Die documenten komen niet meer, want de Raad van State heeft de dwangsommen in deze kwestie afgeschaft. De doofpotten zijn gigantisch en groeien.

Deze ouders moeten ooit nog in bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie voordat er iets ontstaat dat vatbaar is voor Europees recht. Eerst loog de fiscus zelfs tegen de Raad van State, het duurt inmiddels zo lang dat fraudeurs en ambtenaren de dans ontspringen terwijl onschuldige ouders achterblijven zonder herstel of hun kinderen. (PDF)

Volledig herstel komt niet meer, want het kabinet heeft eenzijdig besloten de commissie werkelijke schade op te heffen en dus niet te beoordelen hoeveel schade werkende ouders hebben. Het zijn hier de daders van een reeks delicten die besluiten dat we niet meer kijken naar de schade van de slachtoffers en die schades ook niet gaan betalen.

Zodra het pijnlijk wordt, zien we onze transparante samenleving wegsmelten. Belangrijke informatie verdwijnt, zondebokken worden geslacht, we stellen niet eens de vraag waarom we slecht waren voorbereid, waarom we geen eigen productie hadden of waarom we voor de inkoop van mondkapjes waren aangewezen op snelle jongens.

Dus gaan we het allemaal opnieuw doen.