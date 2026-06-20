Hezbollah vermoordde op Valentijnsdag 2005 de gekozen premier van Libanon. We vergeten vaak dat dictators en terroristen eerst en op grote schaal hun eigen volk ontvoeren, martelen en vermoorden om aan de macht te komen, een soort autogenocide, eventuele oorlogen en aanslagen op anderen komen pas veel later.

Het doet me denken aan de genocide in Srebrenica waar Dutchbat3 zonder mandaat, materieel en munitie naar mocht kijken, terwijl ze werden beschoten. Daar zag je een botsing tussen de diplomatieke theorie uit Ivoren Torens en de militaire praktijk uit een loop . Praten, papier en principes hebben te weinig invloed op dictators of terroristen.

De VN besloot in 2006 unaniem dat Hezbollah ontwapend moest worden, daar sneuvelden negen Nederlanders voor. De Ayatollahs proberen hun vooruitgeschoven post te behouden, tegen deze VN-resolutie in, voor de vernietiging van Israël, dit is het tegenovergestelde van vrede, dit is terreur en oorlog in de eeuwige poging tot genocide.

Het Libanese kabinet verbood in maart Hezbollah haar activiteiten , en wil haar militairen het land uit. Het wordt tijd dat Zuid-Libanon weer een democratisch gebied wordt. Hezbollah zou zich mogen terugtrekken naar Iran, ze zijn immers ooit opgericht door de PLO en Iran, en vervolgens getraind door de Iraanse Republikeinse Garde.

Als onderdeel van “vredesonderhandelingen” hebben Ayatollahs bedongen dat hun Hezbollah in Libanon mag blijven. Dit is recht tegen het Libanese kabinet en parlement in en schendt dus de soevereiniteit van Libanese kiezers. Libanon, Israël en de VS sloten weken geleden al een akkoord op voorwaarde dat Hezbollah zich zou terugtrekken.

Een totaal disfunctionerende VN noemt de fase waarin de macht gegrepen wordt en de democratie gesloopt meestal een binnenlandse aangelegenheid waar ze zich niet mee willen bemoeien. Dat is een verloren kans, want als je pas ingrijpt als moorden, terreur en oorlogen beginnen, zit een dictator veel verder ingegraven voor een langdurige strijd.

Poetin heeft ruim een miljoen jonge Russen door de gehaktmolen gehaald, dat is met afstand de grootste slachtoffergroep, Oekraïne zit niet eens op de helft. Hij vermoordde honderden politieke opponenten om aan de macht te blijven, zijn clan verbergt een biljoen in het Westen. Rusland werd een paar nutteloze procenten groter.

2005 was ook het jaar dat Israël zich eenzijdig terugtrok uit de Gazastrook in de hoop op vrede. Na eindeloze onderhandelingen over futiele details met onder andere Arafat, voerden ze de hoofdlijnen alvast uit. Kolonisten werden met geweld afgevoerd, hun graven geruimd. Arafat's grootste prestatie was een privévermogen van drie miljard.

Wie echt geïnteresseerd is in vrede, wil niet alleen een einde aan Hezbollah, maar ook aan Hamas. Hamas werd opgericht met hulp van de Ayatollahs om Israël inclusief het Joodse volk te vernietigen, wil geen tweestatenoplossing, stal een verkiezing, hield twintig jaar geen verkiezingen, wil de Gazastrook niet besturen en mist elke legitimiteit.

Hamas ontvoert, martelt en vermoordt haar eigen burgers, daar klaagt zelfs Amnesty International over. Hamas gebruikte honger als wapen. Met hulp van UNRWA werd door Hamas-schoolleiders en Hamas-lesmateriaal pubers gehersenspoeld tot kindsoldaten geschikt voor zelfmoordmissies. Allemaal met hulp en aansturing vanuit de Ayatollahs.

Dan komt er een intifada, jihad of 7 oktober, en reacties daarop. Dat Israël koos voor grondoorlogen zegt veel, heel erg veel. De Gazastrook mist driekwart van haar gebouwen, er is om elk gebouw gevochten, dat had ook gekund met de bewoners er nog in, in de eerste weken, dan waren er rustig anderhalf miljoen burgerslachtoffers.

Ze hadden met minder risico voor hun militairen ook van een afstandje kunnen schieten en bombarderen zoals Hamas, Hezbollah en de Iraanse Republikeinse Garde in opdracht van de Ayatollahs doen. Dan waren er sneller, goedkoper en veiliger rustig tien tot twintig keer zoveel burgerslachtoffers gevallen. Blijkbaar was dat niet hun doel.

Je ziet dezelfde intentie om samen te leven als in Israël. Hun Arabische bevolking steeg van 156 duizend naar ruim twee miljoen en heeft een hogere levensverwachting dan in de rest van de zandbak. Ze waarderen hun vrijheid en veiligheid zo erg, dat ze meevechten met het Israëlische leger om hun broeders te bevrijden van de Ayatollahs.

Trump beloofde aan de Ayatollahs 300 miljard aan investeringen in Iran. Het lijkt me beter dat de Ayatollahs even aftikken voor tienduizenden moorden, executies en honderden liquidaties in het buitenland, inclusief de VS, EU en hier. Ayatollah Khamenei kan meebetalen, want zijn vader heeft zijn eigen volk voor 200 miljard opgelicht.

Als je 300 miljard investeert, doe dan in duurzame energie, de goedkoopste energie of investeer in olieproductie in relatief stabielere regio’s, zoals Suriname. Onze verslaving aan olie van morbide dictators in de zandbak of Rusland maakt ons chantabel, afhankelijk en kwetsbaar en maakt hen onnodig rijk en machtig.

We hebben 47 jaar lang proxyoorlogen en terreur dankzij de Ayatollahs, zij vinden oorlog in en rond Iran prima. Het is hun levenswijze, de vernietiging van soennieten en joden wordt hun levenswerk. Je kan praten, betalen, verzin het maar, het werkt niet. Wij willen vrede, de helft van Iran heeft de islam verlaten, de Ayatollahs willen oorlog en terreur.

Vergeet de Shah, vrije verkiezingen in Iran zijn de enige weg naar duurzame vrede.