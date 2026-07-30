Ook al niet meer te betalen: fruit
Appels en peren in hetzelfde schuitje
Verschrikkelijk nieuws voor uw appeltje voor de dorst: dat wordt straks onbetaalbaar. Schuld van warm zomerweer dat zorgt voor droogte die zorgt voor een slechte oogst in fruitlanden die er weer voor zorgt dat wij met de gebakken peren zitten. Maar de druiven worden nog zuurder want het fruit in uw buurtsuper zal ook nog eens een stuk kleiner zijn dan normaal. Een fruitmandje samenstellen voor een zieke staat dan garant voor een beroerte. Kers op de taart: "De consument kan de teler helpen als zij ook appels en peren met een plekje kopen." Fruit met een plekje, een soort vlekje dus, daar moeten we het mee doen. Gelukkig weten we (door foodwatch of zo) dat fruit sowieso niet te pruimen is. Daarom - aan de vruchten kent men de boom - happen wij op de fiets naar kantoor wel gewoon een Hugo-Frikandelletje af.
Hoe het u zal vergaan bij de groenteboer
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