Daar is dan de rode kaart, na die eerdere gele, van de UEFAmaffia voor de FIFAmaffia: alle 55 bij de UEFA aangesloten landen (nouja zeg) hebben ermee ingestemd het WK en alle andere FIFA-competities (daar gaat het VROUWENWERELDKAMPIOENSCHAP) te boycotten als Gianni Infantino, bekend van mafifa, zijn idiote plannetje om het WK in de uitverkoop te doen doorzet. De UEFA houdt de ogen op de bal en schrijft dat de boycot geldt "tenzij dit voorstel in zijn geheel is opgegeven en bindende garanties zijn gegeven dat de FIFA zijn bestuur of competities nooit meer zal openstellen voor privé-eigendom". Dat hele WK was natuurlijk sowieso extreem saai dus het leek een inkoppertje, maar dit schot voor open doel moest toch eerst nog maar eens binnen worden getikt door de Europese bobo's. Dat is nu gebeurd dus wij zetten hem vast in hoor: laat je toeter in de la we gaan niet naar het WK!