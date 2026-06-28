De kleuters zijn naar huis, het is aan de absolute toplanden. Zoals Zuid-Afrika en Canada. Wat zo mooi is aan een WK: op een slome middag of een kale avond de tv aanslingeren en dan nog even gaan kijken naar een banger als Zuid-Afrika tegen Canada, met allemaal beroemde spelers, zoals Harken, Hernen, DeReux, Malkov, Jackson, Ruthers, Lokken, Klamer (geen idee). U hebt ook geen favoriet (al is Canada het niet), af en toe dommelen, misschien nog één pilsje erin. Normaal gesproken is Zuid-Afrika - Canada met al die schooiers een groepswedstrijd, maar in de Gianni Infantino Corruption Cup is het plots een wedstrijd in de knock-outfase. Wat een leven. Morgennacht Nederland tegen die slome handdoekdieven van Marokko, maar nu eerst Zuid-Afrika - Canada, om lekker de week af te sluiten. Stijlloze voorspelling: 0-1.