achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

De knock-outfase in het StamCafé

Koel!

De kleuters zijn naar huis, het is aan de absolute toplanden. Zoals Zuid-Afrika en Canada. Wat zo mooi is aan een WK: op een slome middag of een kale avond de tv aanslingeren en dan nog even gaan kijken naar een banger als Zuid-Afrika tegen Canada, met allemaal beroemde spelers, zoals Harken, Hernen, DeReux, Malkov, Jackson, Ruthers, Lokken, Klamer (geen idee). U hebt ook geen favoriet (al is Canada het niet), af en toe dommelen, misschien nog één pilsje erin. Normaal gesproken is Zuid-Afrika - Canada met al die schooiers een groepswedstrijd, maar in de Gianni Infantino Corruption Cup is het plots een wedstrijd in de knock-outfase. Wat een leven. Morgennacht Nederland tegen die slome handdoekdieven van Marokko, maar nu eerst Zuid-Afrika - Canada, om lekker de week af te sluiten. Stijlloze voorspelling: 0-1.

Handig schema

KEES

Tags: wk, infantino, voetbal
@Mosterd | 28-06-26 | 21:00 | 71 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Oranje - het rapport (3)!

In de volgende ronde tegen Marokko en dat moet beter want anders, euh, stelen die Marokkanen de overwinning

@Mosterd | 26-06-26 | 09:07 | 116 reacties

NEDERLAND VERNEDERT ZWEDEN

De Leeuw van Oranje opent zijn kaken bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste landgenoten, beste voetbalkijkers, beste Dutch Fanatics

@Mosterd | 20-06-26 | 18:30 | 848 reacties

WK, BORD OP SCHOOT! Frankrijk - Senegal

Zit die blequeschete van een coach aan de botox of wat

@Mosterd | 16-06-26 | 20:45 | 176 reacties

Oranje - het rapport!

Omdat helemaal niemand het doet, doen wij het maar weer he!

@Mosterd | 15-06-26 | 09:35 | 214 reacties

Fantaseren over voetbal in het Stamcafé

(Heeft hier niets mee te maken verder maar wat is Willem Vissers een stilistisch gemankeerde oen)

@Schots, scheef | 10-06-26 | 22:00 | 364 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.