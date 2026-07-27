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Clown Infantino legt nog 1x uit dat het WK juist niet afgrijselijk was

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Wij maar denken dat het WK al met al een totale aanfluiting was met die drinkpauzes, dure kaartjes, zaadpotten in de groepsfase, presidentiële bemoeienis met gele kaarten, die halftimeshow in die zaadpot van een finale en alle andere dingen die we in het WK-klaagtopic schreven. Bovenal de ergernis aan corrupte totaaltwat Gianni Infantino en wat hij allemaal met die mooie sport uitspookt. Maar dat hebben we achteraf toch allemaal volledig MIS, lezen we bij corrupte totaaltwat Gianni Infantino. Het WK was unaniem een belachelijk groot succes en iedereen die ook maar een minuut zonder 'haat' naar een wedstrijd heeft gekeken was dolgelukkig. Dat met dat belletje van Trump en die gele kaart was puur toeval. Koeman was eigenlijk een heel goede trainer. Paraguay tegen Australië eigenlijk een wereldpot. Al met al juist veel te weinig reclame en sponsoring. Jammer dat de shots van beroemdheden op de tribune maar 12 seconden duurden. Argentijnen best sympathieke gasten als je er echt over nadenkt. Dank Gianni dank!

Tags: WK, infantino, fifa
@Zorro | 27-07-26 | 14:00 | 75 reacties

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