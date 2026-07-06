De FIFA, na het politiekorps van Albanië en de VVD de corruptste organisatie ter wereld. De bond heeft op het WK na een belletje van Donald Trump met de regels gegoocheld, waardoor een speler van Amerika ondanks een rode kaart vannacht toch mag spelen tegen België. Slaat natuurlijk nergens op, doet helemaal niemand wat aan. De Europese bond UEFA schrijft in een vlammend betoog: "When the certainty of rules is no longer guaranteed by its guardians, the integrity of the game is at stake and the credibility of a competition is undermined. Equally, such decision creates a precedent in the ongoing tournament, where similar situations will now require an equal treatment, to the detriment of the competition. (...) We express our disbelief at such an unprecedented, incomprehensible and unjustifiable decision." Vertaling: iedereen is corrupt, dit is ongekend, onbegrijpelijk en onrechtvaardig.

Nu zijn de FIFA en de UEFA geen maten maar dit is wel alsof de 'Ndrangheta een boos persberichtje plaatst dat de Camorra niet volgens de regels speelt. Wat ónze KNVB een keer zou moeten doen, is samen met de Duitsers en de Belgen lekker een eigen toernooitje spelen, zonder al die corrupte boeren. Die kale nepotist organiseert z'n bloedgeldvoetbal ook wel zonder ons en wij hoeven niet te huilen als we er onder bondscoach Reiziger worden uitgeflikkerd door Moldavië. Helaas schijten die voetbalhatende paarsgebroekte hbo-sportmanagers van de KNVB in Zeist dubbel en dwars in de broek voor Infantino, dansen ze naar z'n pijpen, zijn ze stiekem ook wel gek op z'n centjes, strooien ze ons zand in de ogen en durft NIEMAND te zeggen wat die kerel echt is: een extreme debiel. HALLO KNVB? STATEMENT?

Update - Donald Trump geeft beïnvloeding FIFA-bobo Gianni Infantino toe