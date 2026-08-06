Goed nieuws voor liefhebbers van Gianni Infantino, waaronder Gianni Infantino: intern bij de FIFA, de organisatie van Gianni Infantino, zijn allerlei hoge piefen bij nader inzien toch voorstander van Gianno Infantino. Dan gaat het dus niet per se om de landen of werelddelen die de FIFA zou moeten vertegenwoordigen, maar om de Senior Pennenlikkers die rapporteren aan Gianno Infantino, en nu dus aan hem rapporteren dat ze graag doorwillen met Gianni Infantino. Onlangs konden we nog genieten van een wereldkampioenschap, geschapen naar het evenbeeld van Gianni Infantino: grotesk, megalomaan, geschift, volledig gericht op de centjes. Dat vond Gianni Infantino zo'n doorslaand succes, dat hij zich aan zijn glimmende kale knar krabde en zich afvroeg of er niet een manier was om een nog commerciëler gedrocht te maken van wat ooit echt een fantastisch sportevenement was. Private investeerders heujjjjj! Afijn iedereen piswoest, plan geschrapt, crisismeeting in Rabat, waddenku dat er gebeurt, de lakeien van Gianni Infantino scharen zich na intensief overleg unaniem achter Gianni Infantino. Huiveringwekkend statement integraal hier. We citeren: "The great work of the FIFA Administration that ensured a successful delivery of the FIFA World Cup 2026™ was acknowledged, and which would not have been possible without the FIFA President, the FIFA Secretary General and FIFA Administration speaking as one voice and working as one team. In this regard, FIFA’s top management is fully confident that the outcomes of today's meeting will strengthen FIFA's governance." Nou, hartstikke bedankt, Gianni Infantino!