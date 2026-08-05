U doet weer eens wat verkeerd en dit keer is het 'schaamlip' zeggen, want zeg nou zelf, dat is toch niks om je voor te schamen! Gelukkig hebben we de Dolle Mina's, die na een mislukte poging om de feiten in de asieldiscussie te verdraaien zich nu richten op iets waar niemand tegen kan zijn, want u bent toch geen vrouwenhater of wel dan. Jammer dat het alternatief 'vulvalip' nou net wél iets is om je voor te schamen, al was het alleen al vanwege het schrijnend gebrek aan creativiteit danwel vrolijkheid en de hemeltergende leegheid van het bestaan in het algemeen, onze samenleving in het bijzonder en dit soort initiatieven in het precies. Trouwens. Mag je je eigenlijk nog wel schamen voor een bloedlip?