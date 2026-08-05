Rusland slaat terug met aanval op 7 Oekraïense pakhuizen, '17 doden'. Ook nieuwe Russische Wildberrie-pakhuizen in rook op
En zo oog-om-oogt het Slavische Slachthuis eindeloos verder
WATCH: Russian cluster-munition missile strike on Kyiv, Ukraine last night. pic.twitter.com/LI3fTLPyVw— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Het was al geen fraaie week. Eerst die Oekraïense drone die na Russische onderschepping neerstortte op Russische badgasten en er 7 doodde waaronder 3 kinderen, en er zo'n 40 verwondde. Daarna die Russische FPV-dronejacht op een Oekraïense burger. En nu beantwoordt Rusland die eindeloze Oekraïense aanvallen op Russische Wildberrie-pakhuizen met, naar eigen zeggen, aanvallen op 7 Oekraïense pakhuizen in Kiev en omgeving waar "dual-use goods and drone components" opgeslagen lagen, en aanvallen op drie containerschepen in de Zwarte Zee. Uit o.a. de bovenstaande videobeelden lijkt het dat Rusland hierbij clustermunitie inzette.
Zelensky bericht onderstaand dat hierbij 44 doden vielen, en hekelt dat Oekraïne geen middelen meer heeft om Russische projectielen te onderscheppen: "Ballistic missile interceptors could have saved the lives of those killed today. It is very important that our partners understand that delays in supplying them, or an unwillingness to provide anti-ballistic systems, lead directly to such horrific casualties and destruction." Weet u wie dat ook bijna niet meer heeft? Hofleverancier AMERIKA!
En in toch weer ander nieuws dan nog even naar vliegveld Leipzig/Halle, want daar werd gisternacht een drone met explosieven aangetroffen, vlakbij een Oekraïens Antanov-transportvliegtuig. De Duitse autoriteiten hebben het explosief onschadelijk gemaakt, en beschouwen het voorval als een 'misdrijf tegen de staatsveiligheid'. Veel meer beeld na de breek.
As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026
Maar ook: nieuwe Russische Wildberrie-pakhuizen in rook op
Ukrainian long-range drones have struck the 200 000 sqm Wildberries logistics center in Aleksin in the Tula region of Russia.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026
The giant logistics center, which was to be expanded to 300 000 sqm and employ 15 000 Russians, has burned down to the ground. pic.twitter.com/8W7XNXc1nt
More footage. Ukrainian drones struck the 194,500 m² dual-use Wildberries warehouse in Aleksin, Tula region, this morning. The building is fully engulfed in flames and is expected to burn down completely. The site ranks among Russia's 10 largest warehouses. #Ukraine https://t.co/jNCmUhYcur pic.twitter.com/jDuq1rTXVN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026