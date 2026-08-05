Het was al geen fraaie week. Eerst die Oekraïense drone die na Russische onderschepping neerstortte op Russische badgasten en er 7 doodde waaronder 3 kinderen, en er zo'n 40 verwondde. Daarna die Russische FPV-dronejacht op een Oekraïense burger. En nu beantwoordt Rusland die eindeloze Oekraïense aanvallen op Russische Wildberrie-pakhuizen met, naar eigen zeggen, aanvallen op 7 Oekraïense pakhuizen in Kiev en omgeving waar "dual-use goods and drone ‌components" opgeslagen lagen, en aanvallen op drie containerschepen in de Zwarte Zee. Uit o.a. de bovenstaande videobeelden lijkt het dat Rusland hierbij clustermunitie inzette.

Zelensky bericht onderstaand dat hierbij 44 doden vielen, en hekelt dat Oekraïne geen middelen meer heeft om Russische projectielen te onderscheppen: "Ballistic missile interceptors could have saved the lives of those killed today. It is very important that our partners understand that delays in supplying them, or an unwillingness to provide anti-ballistic systems, lead directly to such horrific casualties and destruction." Weet u wie dat ook bijna niet meer heeft? Hofleverancier AMERIKA!

En in toch weer ander nieuws dan nog even naar vliegveld Leipzig/Halle, want daar werd gisternacht een drone met explosieven aangetroffen, vlakbij een Oekraïens Antanov-transportvliegtuig. De Duitse autoriteiten hebben het explosief onschadelijk gemaakt, en beschouwen het voorval als een 'misdrijf tegen de staatsveiligheid'. Veel meer beeld na de breek.