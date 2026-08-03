achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Wéér Oekraïense aanvallen op Russische Wildberries-pakhuizen

Poetin nog altijd geen antwoord

12 van de 15 grootste Wildberries-pakhuizen zijn nu getroffen. Gisteren werd het pakhuis in regio Samara weggevaagd en vandaag in Wladimir, 170 kilometer ten Oosten van Moskou. Het gáát maar door en straks bestaat de gehele Russische e-commerce-sector gewoon niet meer, want hier valt niet tegenop te verdedigen. Heel misschien als er echt nog maar twee pakhuizen over zijn, dat Rusland die dan misschien overeind weet te houden, maar tot die tijd is het gewoon prijsschieten, en de Russische bevolking demoraliseert steeds verder. Net als vorige keren weer die ondoenlijke rookontwikkeling, veel meer beeld onderstaand. Maar niet net als vorige keren: de Oekraïense straalmotor-drone 'Bravo' onderstaand voor het eerst op beeld tijdens een aanval.

Voor het eerst op beeld: Oekraïense straalmotor-drone genaamd 'Bravo'

Deze dus (digitale render)

@Spartacus | 03-08-26 | 14:00 | 45 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.