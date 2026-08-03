Wéér Oekraïense aanvallen op Russische Wildberries-pakhuizen
Poetin nog altijd geen antwoord
Wildberries has already lost almost 20% of its warehouses due to drone attacks— Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026
Ukrainian drones attacked a Wildberries logistics center in Vladimir region. It became the 12th Wildberries warehouse out of the 15 largest to come under drone attack.
Nine of them were damaged, and… pic.twitter.com/3qqRcmJGUk
12 van de 15 grootste Wildberries-pakhuizen zijn nu getroffen. Gisteren werd het pakhuis in regio Samara weggevaagd en vandaag in Wladimir, 170 kilometer ten Oosten van Moskou. Het gáát maar door en straks bestaat de gehele Russische e-commerce-sector gewoon niet meer, want hier valt niet tegenop te verdedigen. Heel misschien als er echt nog maar twee pakhuizen over zijn, dat Rusland die dan misschien overeind weet te houden, maar tot die tijd is het gewoon prijsschieten, en de Russische bevolking demoraliseert steeds verder. Net als vorige keren weer die ondoenlijke rookontwikkeling, veel meer beeld onderstaand. Maar niet net als vorige keren: de Oekraïense straalmotor-drone 'Bravo' onderstaand voor het eerst op beeld tijdens een aanval.
Voor het eerst op beeld: Oekraïense straalmotor-drone genaamd 'Bravo'
An unidentified drone of an unusual shape was spotted during today's night attack on the Saratov region of Russia. pic.twitter.com/u37d8vLplf— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 2, 2026
Deze dus (digitale render)
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026
Ukrainian long-range drones have struck yet another Russian Wildberries logistics center.
The 170 000 sqm WB logistics center in Vladimir was hit this morning and is now engulfed in flames. It’s burning down to the ground. pic.twitter.com/5dG5h3YRXg
This looks like AI, but it is Wildberries in Samara pic.twitter.com/BIlnNZKpXR— Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) August 2, 2026
Wildberries nearby Vladimir is done pic.twitter.com/rroanQsNPw— Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) August 3, 2026
Wildberries nearby Vladimir is done pic.twitter.com/rroanQsNPw— Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) August 3, 2026