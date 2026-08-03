12 van de 15 grootste Wildberries-pakhuizen zijn nu getroffen. Gisteren werd het pakhuis in regio Samara weggevaagd en vandaag in Wladimir, 170 kilometer ten Oosten van Moskou. Het gáát maar door en straks bestaat de gehele Russische e-commerce-sector gewoon niet meer, want hier valt niet tegenop te verdedigen. Heel misschien als er echt nog maar twee pakhuizen over zijn, dat Rusland die dan misschien overeind weet te houden, maar tot die tijd is het gewoon prijsschieten, en de Russische bevolking demoraliseert steeds verder. Net als vorige keren weer die ondoenlijke rookontwikkeling, veel meer beeld onderstaand. Maar niet net als vorige keren: de Oekraïense straalmotor-drone 'Bravo' onderstaand voor het eerst op beeld tijdens een aanval.