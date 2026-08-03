Er is iets rots in het koninkrijk Utrecht en het heeft alles te maken met die bestorming van het stadhuis door Palliewappies in juli vorig jaar. GeenStijls eigenste Bassiehof ontdekte dat de vervolging van de bedreigers van de democratie wel erg lang op zich laat wachten, en nu lijkt het Openbaar Ministerie ook nog eens een aangifte van raadslid Yvonne Hessel (ook hier in de onderste video te zien trouwens) kwijt te zijn geraakt. Dat is natuurlijk niet hoe een rechtsstaat lijkt te werken en als er één partij van een goed functionerende rechtsstaat houdt, dan is het wel de PVV. Kamervragen dus, van Marjolein Faber, die geen stempelmachine is, was ze maar een stempelmachine, dat had ze geen Extension Rebellion opgeschreven, trouwens, over stempelmachines gebroken, had het Openbaar Ministerie maar een stempelmachine, dan waren ze die aangifte niet kwijtgeraakt. Tevens ook vandaag een Briefje van Jan aan Sharon Dijksma over de kwestie, misschien nog wel erger dan Kamervragen. Hoe dan ook, wij blijven graven naar de onderste steen.